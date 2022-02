El DeLorean puede tener un heredero. DMC presentará un eléctrico en 2022

Habrá un nuevo DeLorean. Seguramente de esto no nos podrían haber advertido en ningún momento Marty McFly y Emmett 'Doc' Brown en ninguno de sus viajes entre eras temporales, pero así parece que será. En pleno año 2022 y más de cuatro décadas después de que desde que el DeLorean original apareciera en los concesionarios, DMC, también conocida por sus siglas como DeLorean Motor Company, está persiguiendo la idea de lanzar un nuevo deportivo eléctrico en pleno Siglo XXI inspirado en él.

Debemos recordar que después de la quiebra, los derechos de la compañía original son propiedad desde 1995 precisamente de DMC, con el ingeniero británico Stephen Wynne al frente, por lo que ellos están en disposición de explotar sus derechos comerciales y de diseño como estimen conveniente, algo que están haciendo a la perfección a través de una colección de NFT’s en homenaje a este icónico modelo de los ochenta.

Ahora, la forma de revivirlo también en las carreteras parece que llegará a través de un nuevo vehículo 100% eléctrico, bautizado en este caso con el nombre de DeLorean EVolved con el que ya se hace un guiño al tipo de tren motriz que llevará.

Por el momento sólo se ha podido ver un teaser, en el que no pueden faltar las puertas con apertura tipo alas de gaviota que hicieron tan popular tanto el DeLorean como el Mercedes-Benz 300 SL, así como una V que se ilumina en el frontal con la que se puede dejar entrever una configuración del grupo óptico delantero con barra central retroiluminada similar al que emplea por ejemplo el Volkswagen ID.3 o el que utilizará también el Smart #1. Hace un año, justo cuando se cumplía el 40 aniversario del lanzamiento, DMC ya mostró un teaser muy parecido en el que se mencionaba al prestigioso diseñador Italdesign, por lo que no sería de extrañar que ellos se hayan encargado de revivir el mito a través del DeLorean EVolved.

Con el eslogan de “The Future was never promised. Reimagine today” (El Futuro nunca fue prometido. Reimagina hoy), DMC ya ha abierto un listado para apuntarse en el caso de que queramos ver una presentación programada para este año 2022, aunque por el momento no se ha acotado en ningún trimestre.