El coche de una compañía móvil podría arrasar en Europa y ser la peor pesadilla de Tesla

Hasta hace no mucho tiempo, Tesla campaba a sus anchas en el sector de los coches eléctricos, pero no solo porque no tuviese competencia, sino también porque empezó siendo una de las primeras firmas en ofrecer vehículos eléctricos eficientes. Sin embargo, la situación está cambiando con firmas como Xiaomi entrando en dicho terreno con modelos como el SU7, que cuesta menos de 28.000 euros al cambio en China.

Y es que la berlina de la compañía de telefonía ya apuntaba maneras por su diseño y tecnología, pero ahora la hace con más hincapié con un precio realmente competitivo. Estamos hablando de una cifra que se asocia a la variante de acceso del SU7, pero que ya ofrece mucho.

Concretamente, el nivel más básico de la berlina china desarrolla 299 CV y declara 620 kilómetros de autonomía. Cifras que, al menos en Chino, implican un desembolso de 27.700 euros al cambio. La variante Pro recurre al mismo motor, pero incrementa la autonomía hasta los 830 kilómetros y mantiene igualmente un precio competitivo de 31.700 euros.

Y por último el Xiaomi SU7 Max, versión tope de gama de 673 CV y 810 kilómetros de autonomía que se vende en su país de origen por 38.700 euros. No obstante estos precios no quieren decir que vayan a ser los definitivos ni los que veamos en España.