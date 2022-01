Citroën crea una versión 'aventurera' del Ami

Más información Citroën abrirá en octubre los pedidos del nuevo C5 X

El diseño exterior, que utiliza tres colores (negro, caqui y amarillo), muestra ese carácter aventurero por sus paragolpes, sus embellecedores y protecciones de faros, con los chevrones situados en el centro. En el lateral, aletas ensanchadas y rediseñadas y las protecciones tubulares en los bajos de las puertas. En el techo, incluye una rueda y una baca.

Encima del parabrisas se ha instalado una visera dando continuidad al techo para ofrecer protección contra la meteorología adversa, mientras que los anchos neumáticos de tipo 'mud' y sus llantas en dorado mate permiten una buena adherencia en todo tipo de caminos y aumentan la estabilidad.

En el interior del habitáculo, My Ami Buggy Concept dispone de nuevos cojines de asientos Advanced Comfort que pueden desmontarse fácilmente y son intercambiables y lavables. Una rejilla en dorado mate se ha fijado encima de los portaobjetos del salpicadero, para evitar que los objetos depositados en ellos se desplacen.

Asimismo, se ha creado una línea de equipaje específica cuyas piezas encajan perfectamente en el interior del vehículo y un espacio de almacenaje se ha encastado en las puertas, a la altura de los asientos.

El cable de recarga, por su parte, se fija en el marco de la puerta del pasajero gracias a un elemento en forma de asa que facilita su manipulación.

La compañía destaca que los accesorios de My Ami Buggy Concept no son solo un ejercicio de diseño, sino que tienen una función real. "Los diseñadores se han puesto en la piel de los adeptos a todo tipo de salidas de ocio y han imaginado objetos para los desplazamientos a bordo de My Ami Buggy Concept que son, al mismo tiempo, atractivos y funcionales", han recalcado.

"Hemos buscado la inspiración en el mundo de los juegos de construcción para el enfoque lúdico y funcional, el diseño industrial para la ergonomía y la estética que incluye los objetos de la vida cotidiana y los accesorios de moda. My Ami Buggy Concept es minimalista y funcional, simple, al más puro estilo de los objetos industriales emblemáticos contemporáneos", ha subrayado Samuel Pericles, diseñador del My Ami Buggy.