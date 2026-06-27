Porsche aprende del Ferrari Luce y rechaza electrificar del todo su modelo más legendario

Electrificar un modelo histórico de tu marca es una decisión estratégica y muy bien meditada. Algunas veces ha salido de maravilla. El mejor ejemplo es el Renault 5, que se ha convertido en el primer coche 100% sostenible de culto. Sin embargo, otros como el Ford Puma no están logrando el impacto esperado y la imagen de la gama se ha visto algo deteriorada. Además, los fabricantes de mayor estatus tienen un mayor exigencia a la hora de electrificar, Ferrari lo ha comprobado con su decepcionante Luce. Por todo esto, Porsche ha tomado una decisión definitiva y radical sobre uno de sus modelos más legendarios.

Michael Leiters, CEO de Porsche, dejó claro durante la Asamblea General Anual de la marca cuál será el futuro del 911, la gran baza del fabricante alemán en el mercado. “Nunca existirá un 911 totalmente eléctrico. Mantenemos esa posición. El sistema híbrida no lo encaramos como una tecnología de transición. Para el 911, el grupo motopropulsor híbrido de elevado rendimiento desarrollado específicamente para este modelo es un elemento fundamental, una especie de elixir de vida para el futuro”.

Porsche 911 Cuarenta Edition | Porsche

Momento de dificultades

Más claro, agua, el Porsche 911 nunca abdicará de integrar un motor de combustión, algo que consideran relevante para no perder ni una pizca del carácter deportivo que caracteriza a este modelo emblemático para la marca. La empresa alemana, que está pasando por un momento de serias dificultades y una crisis de ventas, no está dispuesta a arriesgar lo más mínimo con el 911.

La electrificación total ya ha entrado en tres gamas de la marca, la Cayenne, la Macan y la Taycan. Próximamente, se sumará el 718 en sus versiones Boxster y Cayman. Lo cierto es que todos estos coches 100% eléctricos que ya están en el mercado no han sido recibidos con el entusiasmo que se esperaba para vehículos que llevan uno de los sellos más prestigiosos del automovilismo, el de Porsche. El 911 no va a pasar por ese purgatorio.

Porsche 911 Cuarenta Edition | Porsche

Ventas eléctricas casi obligatorias

La marca alemana sabe que debe vender coches eléctricos sí o sí, la legislación europea empuja a eso para no sufrir cuantiosas multas. Pero los modelos eléctricos también mantienen alternativas híbridas o 100% de combustión para la aún mayoría de clientes que busca un Porsche que incluya algo de propulsión a gasolina.

Vamos, que se acabó el debate o la duda, el 911 nunca será 100% eléctrico. Michael Leiters ha sido así de contundente. Los puristas de Porsche pueden ir a dormir tranquilos sabiendo uno de sus modelos más queridos seguirá emitiendo olor a gasolina y un rugido deportivo que hace a los peatones girar la cabeza como la niña del exorcista.