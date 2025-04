Es la multa perfecta que no podrás evitar si hay niebla según el coche que tengas

Tener un coche demasiado moderno puede costarte una multa, y de las más graves. Los vehículos actuales cada vez incorporan más tecnología que no se limita solo a la pantalla de infoentretenimiento, sino que también 'salta' al cuadro de instrumentos. A pesar de esto, hay fabricantes que ya están dando marcha atrás con el fin de hacer los coches más seguros, y de paso más baratos.

El problema de algunos vehículos no está en la pantalla en sí, sino en la tecnología que incorporan. Los hay que han prescindido de botones, así que tenemos que recurrir a la pantalla táctil para hacer algo tan simple como encender las luces o regular la temperatura. Pero... ¿No está prohibido tocar la pantalla mientras conducimos? En efecto, así que ojo a la multa que te puedes llevar.

¿Me pueden multar por encender los antinieblas en la pantalla?

Podemos regular la climatización o poner el navegador antes de comenzar el destino, pero ¿qué ocurre si nos encontramos niebla? Lo más lógico es accionar la palanca en el volante para encenderlas, pero hay coches tan modernos que no tienen botones y únicamente podemos activar la función desde la pantalla.

Lógicamente, tocar la pantalla de infoentretenimiento, igual que el móvil, está totalmente prohibido mientras conducimos. Tampoco en semáforos ni en atascos. Pero el problema es que no es seguro circular sin las luces antinieblas cuando hay niebla, llueve de manera intensa o nos encontramos nubes de polvo y humo.

Volvo EX90 | Volvo

Afecta a nuestra visibilidad y también nos pone en peligro, porque impide que el resto de conductores nos vean bien. Es más, no llevar las antinieblas encendidas en condiciones de baja visibilidad es una infracción grave castigada con 200 euros. Por tanto, si cumples con la norma y no tocas la pantalla, te llevarás igualmente una multa por no ir con el alumbrado correspondiente.

Esta es la multa por tocar la pantalla mientras conduces

Si priorizas la visibilidad y tocas la pantalla, también te llevas una multa. En este caso, este gesto está sancionado con 200 euros de multa (100 euros por pronto pago) y la retirada de tres puntos del carnet. Y si aprovecharas un semáforo en rojo, un atasco o una parada en doble fila para tocar la pantalla y regular cualquier función del coche, también estarías incurriendo en un delito.

La Dirección General de Tráfico (DGT) considera que en todas estas situaciones el conductor sigue al mando del vehículo y, por tanto, tiene que cumplir las mismas normas con respecto al uso de la pantalla y del móvil.

Eso sí, la norma de la DGT es bastante genérica y no entra en excepciones, como los vehículos modernos con funciones en la pantalla. Aunque le pudieras explicar a un agente que en realidad estabas encendiendo las luces antiniebla, estarías en problemas igualmente, porque no hay manera de demostrar que no estás navegando.

Por eso, si tienes uno de estos coches, lo mejor y lo más seguro es que utilices asistentes de voz. Los vehículos son suficientemente inteligentes como para encender las luces, regular la temperatura o hacer cualquier otra función con un comando de voz. Así, no tendrás que soltar las manos del volante ni te expondrás a recibir una multa.