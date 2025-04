Este estudio dice que los españoles no plantean comprarse un coche en 2025 y que los EV no progresarán

El RACE (Real Automóvil Club de España) dio a conocer hace poco el último estudio elaborado a través de su Observatorio de Conductores. Un trabajo que ofrece unas conclusiones muy ilustrativas de cómo está el mercado de la automoción en nuestro país y, al mismo tiempo, desalentadoras. La primera es que los conductores entrevistados, por lo general, no se plantean cambiar de coche a lo largo de 2025 dado que el 83 % afirma que no tiene pensado hacerlo. Un hecho que, como señalan desde la entidad, supone una "ralentización ante la compra de coches nuevos o de segunda mano".

La segunda es que el coche eléctrico seguirá sin despegar en nuestro país como lo desearían las instituciones que tanto lo promueven e imponen. De esta forma, solamente el 8 % de los encuestados ha declarado que se ha planteado apostar por esta tecnología. Los habituales y tan citados problemas como la autonomía limitada, la carencia de una amplia y ágil infraestructura de carga y el precio de mercado al que se tasan siguen siendo obstáculos prácticamente imposibles de superar para lograr la expansión definitiva del EV.

La normativa medioambiental influye mucho en la compra

A pesar de lo último que hemos comentado, muchos conductores españoles sí que tienen en cuenta la política medioambiental del Gobierno y las consecuentes restricciones a la movilidad a la hora de adquirir un vehículo. De esta forma, prácticamente la mitad de los encuestados (49 %) asegura que las normas gubernamentales condicionan la motorización que van a elegir para su coche. No hay que olvidar que los vehículos híbridos son ya la primera opción de los usuarios en nuestro país como lo han venido indicando los datos más recientes de matriculaciones y permiten acceder a las ZBE con la etiqueta ECO.

Por otra parte, del escaso 17 % que indica que piensa comprar un coche a lo largo de 2025 hay una preferencia clara por los vehículos nuevos como lo demuestra que el 60 % se decanta por ellos antes que por uno seminuevo (34 %). Finalmente, en este contexto que vivimos de un enfoque claro hacia la movilidad sostenible llama la atención que los Vehículos de Movilidad Personal (VMP) no calan entre los encuestados. Casi el 80 % confiesa que no emplea estos medios de transporte y un 55 % que no le ayudaría en su día a día para realizar sus desplazamientos rutinarios.