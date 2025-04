Cupra pierde a su Steve Jobs, ¿qué será del Tavascan y del resto de frentes abiertos?

Sorpresa en el seno de Seat. Wayne Griffiths, su presidente, anunció que dejaba la presidencia de la marca española por motivos personales. Teniendo en cuenta los recientes buenos resultados financieros de la empresa y que declaró públicamente que sus planes pasaban por quedarse hasta la jubilación, es un movimiento que ha pillado a contrapié a propios y extraños. Como consecuencia de su decisión, de manera interina le sustituirá el hasta ahora vicepresidente de Producción y Logística de la empresa, Markus Haupt, de forma interina.

Así será hasta que, desde el grupo Volkswagen, designen al sucesor definitivo de Griffiths, quien abandona su cargo de consejero delegado y presidente tras una etapa de cinco años. Accedió en octubre de 2020 para suceder a Luca de Meo, que puso rumbo al Grupo Renault. De esta forma, Wayne Griffiths ha sido uno de los principales artífices de los hitos cosechados por las marcas Seat y Cupra en los últimos tiempos. Entre ellos se encuentran el primer modelo 100 % eléctrico de esta última con el Cupra Born y unos beneficios operativos de récord de Seat S.A. en 2024 con 633 millones de €. La expansión de Cupra a países como México, Turquía, Australia y Estados Unidos más recientemente tampoco deben olvidarse.

Amenazas por los aranceles y escéptico con los EV para Seat

Wayne Griffiths se encargó de anunciar la llegada de Cupra a USA | SEAT

Si por algo es conocido Wayne Griffiths en el mundo de la automoción es por lo claro que habla cuando tiene un micrófono cerca. En estos últimos tiempos al frente de Seat S.A., le hemos leído y escuchado amenazas de parar la producción de modelos como el Cupra Tavascan o los Seat Ibiza y Arona si la Unión Europea no decidía, por lo menos, rebajar los aranceles impuestos a los coches eléctricos chinos y si no era posible acabar con ellos en su defecto. No en vano, el SUV de Cupra se fabrica en Anhui (China) y esto merma indudablemente la actividad de la compañía que hasta ahora presidía.

Con el avance de los coches eléctricos y el papel de estos en el catálogo de las dos marcas españolas también ha sido muy claro y pragmático. Dejó caer que Seat iba a enfocar su oferta en modelos híbridos y de combustión, lo que le iba a posicionar como la firma más accesible del grupo, mientras que Cupra iba a coger el testigo con un papel más premium y sí que en su caso seguiría contando con coches eléctricos como hasta ahora. Asimismo, abogó por no centrar más esfuerzos de los necesarios en los EV si estos no demostraban con ventas que había que apostar por ellos.

Habrá que ver quién sucede finalmente a Wayne Griffiths al frente de Seat. Candidatos como el propio Markus Haupt, con un extenso bagaje en la compañía, o Fermín Soneira, CEO de la joint venture de Audi y SAIC en China, suenan con cierta fuerza. Lo que es seguro es que tendrán que involucrarse en los eléctricos pequeños de Skoda, Volkswagen y Cupra que se fabricarán en Martorell y Pamplona.