El WRC comienza en Montecarlo buscando campeón a tiempo completo

Este jueves, cuando una nueva edición del Rally de Montecarlo vuelva a dar por iniciada la temporada del Campeonato del Mundo de Rallies, los aficionados deberán hacerse a la idea de que el vigente bicampeón no estará entre los nombres de la lista de participantes. Kalle Rovanperä y su copiloto, Jonne Halttunen, confirmaron hace tiempo su intención de no estar a tiempo completo en el calendario de 13 fechas de este año, y esta primera relación de inscritos sirve para que aquellos más desconfiados se cercioren finalmente de que el nombre del finlandés no está presente.

Será ya de cara a Suecia, segunda fecha del campeonato 2024 cuando Rovanperä se pondrá a los mandos por primera vez del Toyota GR Yaris Rally1 con su nueva decoración de color negro mate, a juego con la que llevaron las GR DKR Hilux en el pasado Dakar o las que vestirán los GR010 Hybrid de Le Mans. Para entonces los fieles fans del WRC ya se habrán hecho una idea de cómo será el desarrollo en la lucha por los títulos esta campaña y si la ausencia de ese dominio del finlandés volador da pie no sólo a que alguno de sus rivales estrene su casillero de títulos intercontinentales (sólo Ott Tänak tiene uno), sino a una temporada emocionante.

El equipo M-Sport sólo tendrá dos Ford Puma Rally1 | M-Sport Ford

No suele ser habitual que un piloto joven que ya ha llegado a la gloria decida prácticamente de la noche a la mañana dejar de competir en la disciplina en la que está triunfando. Si lo extrapoláramos a la Fórmula 1, sería como si Max Verstappen decide antes de comenzar el próximo Gran Premio de Bahréin de 2024 anunciase que no competirá en todos los grandes premios del calendario. Si bien es cierto que el neerlandés ya ha dejado entrever en más de una ocasión que no se ve muchos años compitiendo en el Gran Circo, al menos no tantos como Lewis Hamilton y Fernando Alonso, todavía son muchos los que dudan de que el de Red Bull Racing termine cumpliendo con su palabra.

También es cierto que hay ejemplos como el de Nico Rosberg que pueden ajustarse un poco más a lo que ha sucedido con Kalle Rovanperä, con el germano decidiendo retirarse por completo del motorsport una vez que consiguió coronarse Campeón del Mundo de F1 tras la temporada 2016. Para el hijo de Keke, todos esos años compitiendo por el sueño de ganar un título intercontinental, así como el tenso duelo mantenido con su compañero, Lewis Hamilton, fueron suficientes como para adoptar esa decisión de abandonar el deporte.

Nuevos colores para el Toyota GR Yaris Rally1 | Toyota GAZOO Racing

En el caso del piloto suomi, a pesar de su corta edad, es cierto que lleva al volante de un coche de rallies antes de incluso cumplir los 10 años y en más de una ocasión ha dejado entrever que la presión de ser piloto oficial le ha llevado a cierta sensación de hastío. Ahora, se espera que tenga un 2024 al alimón entre rallies, pruebas de drift y su iniciación en el mundo de las carreras de circuito, más concretamente de GT’s.

Su ausencia elimina de la mesa al que ha sido el gran dominador del WRC durante los dos últimos años, con un 2023 en el que el finés priorizó el título Mundial a pelear por seguir sumando rallies ganados a sus estadísticas. No por la ausencia del joven de 23 años de edad podremos decir que no hay un favorito para ganar este domingo el Rally de Montecarlo. Sébastien Ogier saldrá en busca de su décima victoria en un recorrido que conoce como la palma de la mano, sin ir más lejos porque esta edición, el ACM se ha vuelto a llevar a la carrera a la zona de los Alpes franceses, en torno a Gap, la localidad en la que nació el ocho veces Campeón.

Cambios estéticos en el Hyundai i20 N Rally1 | Hyundai Motorsport

Hyundai Motorsport parte como principal candidato:

Contar con la presencia del francés en las filas de Toyota GAZOO Racing es lo que precisamente sitúa a la marca nipona como gran candidata a descorchar el champán en el primer evento de una temporada en la que parten ligeramente por detrás en la terna de candidatos a ambos campeonatos. Con sólo Takamoto Katsuta y Elfyn Evans como pilotos a tiempo completo, la firma nipona entiende que no será un año fácil, especialmente después de que Hyundai Motorsport se haya reforzado definitivamente con el fichaje de Ott Tänak, la continuidad de Thierry Neuville y una alineación que viene a completarse con hasta tres pilotos de primer nivel para un Hyundai i20 N Rally1: el retorno de Andreas Mikkelsen, la renovación de Esapekka Lappi y la decisión del español Dani Sordo de ampliar una temporada más su carrera deportiva.

Cinco pilotos para tres coches y la única similitud entre Hyundai y Toyota de que ambas tienen a dos pilotos a tiempo completo únicamente para afrontar todo el año. También los tiene M-Sport Ford, aunque en el caso del equipo británico es porque no tienen más. Adrien Fourmaux y Grégoire Munster son los dos únicos pilotos confirmados para competir con el Ford Puma Rally1.

La alineación de Hyundai los sitúa como favoritos | Hyundai Motorsport

El francés apenas tiene una temporada y media de experiencia en la categoría reina, en el caso del luxemburgués, ni siquiera llega a la media docena de rallies. La marcha de Tänaak a Hyundai, la falta de presupuesto y de competitividad llevan a los de Malcolm Wilson a afrontar un nuevo año de lo que ellos han dominado como regreso a los orígenes de la M-Sport que era un semillero de jóvenes promesas de pilotos.

Dani Sordo sigue un año más entre los españoles:

Será Andreas Mikkelsen el que comenzará la temporada en Montecarlo al volante del tercer Hyundai oficial, por lo que se espera que Dani Sordo no entre en juego hasta la llegada a rallies de tierra como Portugal o Cerdeña, a no ser que Cyril Abiteboul decida ya contar con él de cara al Rally Safari o al asfalto de Croacia. Los aficionados españoles tendrán, sin embargo, dos puntos en los que fijarse este fin de semana: Pepe López y Jan Solans. El pluricampeón nacional estará presente con un Skoda Fabia RS Rally2 distintos al Hyundai que empleará para las pruebas domésticas, mientras que el de Matadepera estará presente con un Toyota GR Yaris Rally2 de Teo Martin, siendo uno de los pocos pilotos que tiene disponible una de las unidades del modelo nipón, el cual se estrena en el Mundial en esta cita.

El Ford Puma Rally1 volverá a estar presente | M-Sport Ford

Nuevo reglamento deportivo y sistema de puntuación:

Con las entradas de Polonia y Letonia como las principales novedades en cuanto al calendario y sin grandes modificaciones en el apartado de la normativa técnica (sí se espera grandes cambios para la próxima generación), es el reglamento deportivo el que se ha llevado toda la atención. Concretamente es el sistema de puntuación el que se ha visto modificado íntegramente.

Ahora los pilotos sumarán en tres apartados de la carrera, el primero de ellos dependiendo de su clasificación general al final de la etapa del sábado. Los competidores sumarán puntos en una escala de 18-15-13-10-8-6-4-3-2-1, siempre y cuando completen todos los tramos, incluidos los de la última etapa. A su vez, se hará una segunda clasificación unitaria el domingo con aquellos que empleen menos tiempo en superar las especiales, por lo tanto, estará desconectado de lo que ocurra el sábado y repartirá 7-6-5-4-3-2-1 puntos que se suman a los 5-4-3-2-1 puntos que se reparte en la Power Stage.

Se busca de esta forma el mantener los niveles de emoción hasta la jornada del domingo, así como fomentar que los participantes salgan a dar el máximo y que no piensen desde el primer tramo en los puntos extra de la Power Stage.