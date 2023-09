GP de Singapur de F1 2023: horarios, dónde ver en TV y favoritos

La Fórmula 1 concluye su gira europea después de haberse disputado el GP de Italia. El 'Gran Circo' se detendrá durante una semana para dirigirse al continente asiático. Más concretamente a la ciudad-estado de Singapur. Una cita donde se acaban los alerones de baja carga aerodinámica y las curvas rápidas. Marina Bay es uno de los circuitos urbanos donde es más importante tener una buena downforce en el monoplaza y donde los pilotos estarán sumidos a altas presiones.

GP de Singapur 2022 | Mercedes-AMG Petronas F1

El gran favorito para alzarse con la victoria en este trazado urbano es, cómo no, Red Bull. El equipo austríaco ha demostrado en los otros dos circuitos similares a este, Mónaco y Hungría, que también son capaces de dominar en aquellas situaciones donde la velocidad punta y la curva rápida tenga muy poca importancia. Max Verstappen sería el piloto mejor colocado para obtener el triunfo en la primera ronda del tour asiático.

Sin embargo, si ha habido un equipo que ha estado cerca de arrebatarle el triunfo en un circuito con una configuración de alta carga aerodinámica ese es Aston Martin. El equipo de Silverstone ha sabido aprovechar al máximo las vacaciones de verano. Los ingleses se han puesto en mono de trabajo y han conseguido mejorar el AMR-23 devolviéndole a la zona alta de la parrilla. Singapur es la tercera bala de las tres que tenía pensada la escudería de Fernando Alonso para obtener la ansiada 33.

Así es el circuito: Marina Bay

El de Marina Bay es uno de los circuitos más complejos de todo el calendario. La base del éxito en este trazado asiático se sustenta en la tracción y en la estabilidad en frenada, aunque después de la modificación que ha sufrido se han recortado un total de cuatro curvas, haciendo menos importante la carga aerodinámica y hasta 20 segundos más rápida la vuelta.

Gráfico circuito Marina Bay | F1

Pese a la actualización que ha recibido Marina Bay, este sigue siendo muy técnico y exigente para los pilotos. En el primer sector, la potencia, el agarre aerodinámico, la estabilidad en frenada y la tracción se establecen como elementos prioritarios para afrontar sus seis curvas. En el segundo, la mencionada tracción y estabilidad en frenada ganan aún más peso puesto que se trata de un recorrido 'stop and go', es decir, aceleraciones y deceleraciones fuertes y seguidas. El tercer y último sector, es el que cuenta con las modificaciones al haberse eliminado las antiguas curvas 16, 17, 18 y 19, pasando a una recta donde el arranque y velocidad del coche serán muy importantes.

No obstante, el mayor reto del circuito no son sus actuales 19 giros. La mayor amenaza para los pilotos es el calor y la humedad. En Singapur, la temperatura ambiente no acostumbra a bajar de los 30 ºC y la humedad suele estar entorno al 85%, por lo que está carrera es la más exigente de la F1 desde el punto de vista físico donde. También es la carrera más larga del año y suele exceder el límite de dos horas de la FIA.

Horarios y dónde ver el GP de Singapur de Fórmula 1 2023

Los horarios del GP de Singapur se verán levemente modificados con respecto a los vistos en el resto de grandes premios europeos. Lógico si tenemos en cuenta que se trata de otro continente, aunque al tratarse de una carrera nocturna para evitar las altas temperaturas se mantiene en unas horas similares.

La actividad en pista se empezará a ver a partir del viernes 15 a las 11:30 con los libres 1. Los segundos entrenamientos libres, por su parte, tendrán lugar dos horas y media después, a las 15:00.

Ferrari en el GP de Singapur 2022 | Ferrari F1

El sábado se cerrarán los entrenamientos con los libres 3 a las 11:30 hora peninsular española. Y, a las 15:00, el primer plato fuerte del fin de semana, la clasificación. Finalmente, la carrera se celebrará el domingo a las 14:00, dejando a los pilotos solos frente al peligro de las 19 curvas intensas a las que tendrán que enfrentarse durante 62 vueltas.

Todas y cada una de las sesiones del fin de semana de Italia se podrán seguir a través de la plataforma DAZN F1 o del canal de pago de Movistar +.

Fecha Hora Hora local Libres 1 15/09 11:30-11:30 17:30-18:30 Libres 2 15/09 15:00-16:00 21:00-22:00 Libres 3 16/09 11:30-11:30 17:30-18:30 Clasificación 16/09 15:00-16:00 21:00-22:00 Carrera 17/09 14:00 20:00

