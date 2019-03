Segundas partes sí fueron buenas. Ken Block estrena su nuevo Ford Escort RS Cosworth

Ken Block ha pasado los últimos meses planeando cómo recuperar el que era uno de sus mayores caprichos dentro de un garaje que a cada adquisición que pasa tiene menos espacio disponible. Junto al Ford RS200 y a sus 'Hoonicorn' y 'Hoonitruck', el Ford Escort RS Cosworth Grupo A se había convertido en un deseo a perseguir, en esta ocasión no solo como un vehículo de colección, sino que también para utilizarlo en carrera.

Es, por ello, que compró una unidad del Grupo A de principios de la década de los noventa y lo puso al día no solo para que fuera protagonista de su Gymkhana TEN, sino también para competir a su volante en el campeonato ARA, el Americano de Rallies, durante 2018. Los inicios fueron duros para un Block que estaba acostumbrado a la conducción de coches mucho más potentes y modernos como lo eran el Ford Focus RS RX Supercar que empleó en el Mundial de RallyCross o en el recién creado ARX.

Aquella primera versión apenas competiría en una prueba en la que terminaría tercero antes de que en el New England Forest Rally, una salida de pista con vuelco terminara provocando un conato de incendio que llevaría al Ford Escort RS Cosworth a ser pasto de las llamas. 'Cossie', así es como fue bautizado el ya desaparecido vehículo del equipo Hoonigan, pero eso no impidió a Block recuperar el proyecto un año más tarde y darle una vuelta de tuerca. Llegaba la versión 2.0 y lo hacía a través de una nueva unidad que recibiría a su vez nuevos elementos aerodinámicos y estéticos.

Ken Block estrena su nuevo Ford Escort RS Cosworth | motor.atresmedia.com

La librea corresponde una vez más al diseñador gráfico Troy Lee, responsable de múltiples diseños para cascos de pilotos profesionales, en este caso realizando una combinación entre los habituales colores de Ken Block, con un guiño a los Ford Escort RS1800 Mk.II y a la decoración que por ejemplo utilizó Ari Vatanen. Es por ello que los tres azules y el blanco hacen un pequeño guiño histórico al veterano modelo de Ford que cumplía en 2018 50 años desde la creación de su primera generación.

En cuanto al paquete aerodinámico, ha sido el también diseñador, Ash Thor, que ha trabajado en X-Men, Ghost in the Shell o Prometheus, el encargado de crear distintos renders antes de finalizar una versión moderna del Grupo A de los noventa con clara influencia de los grandes aditamentos de los World Rally Cars modernos. El espectacular alerón ha sido una de las pocas cosas que no se han tocado, en este caso porque es una de las características favoritas de Block.

El objetivo en 2019 será el de hacer un Tour Mundial con su nuevo Ford Escort RS Cosworth, no faltando a citas ineludibles como la Gymkhana GRiD que este año ser realizará en Polonia o al Festival de la Velocidad de Goodwood, lugar al que también acudirá su 'Hoonitruck'. Además de estos eventos, Block ha preparado un calendario de rallies por todo el mundo, con un inicio en Estados Unidos para competir en su prueba favorita, el 100 Acre Wood, antes de cruzar el charco y participar en carreras tan destacadas como el Donegal Rally, el Rallylegend, Rally du Valais o el neozelandés Whangerei, considerado una de las citas de esta disciplina más bonitas del planeta.