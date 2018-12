El piloto más exitoso de la historia del Mundial de Rallies cambia de aires después de dos décadas ligado a la misma firma. Sébastien Loeb ha logrado junto a Daniel Elena, su copiloto, nueve títulos de Campeón del Mundo absolutos que se sumaron a esa primera muesca intercontinental en la que se convirtió en Mundial Junior en la temporada 2001. Todos ellos fueron representando los colores de Citroën Racing, firma con la que encaró otros retos como el Mundial de Turismos o su visita a los Summer X-Games de Estados Unidos, el mayor evento de deportes extremos a nivel planetario.

Dos décadas ligado a una firma con la que se ha convertido en la referencia en materia de registros del WRC, algo a lo que se sumó su participación en el World RX, el Rally Dakar y la Subida a Pikes Peak con Peugeot, otra de las marcas del Grupo PSA y por extensión, la segunda casa de Sébastien Loeb durante los últimos tres años. Su separación paulatina respecto al fabricante de los dos chevrones parecía haber llegado a un parón indefinido después de competir en tres citas del Mundial de Rallies este año con ellos, sin embargo, la situación daría un vuelco hace apenas dos semanas.

Abu Dhabi, principal patrocinador de Citroën durante los últimos seis años decidía tomarse un año de reflexión y de reestructuración de sus planes deportivos. Sin el dinero que aportaban el Emirato y Khalid Al-Qassimi, la marca francesa se veía sin opciones de alinear una tercera unidad del Citroën C3 WRC que se sumara a las que ya tenían apalabradas para Sébastien Ogier y Esapekka Lappi. Sin posibilidades de competir en citas sueltas con los de Versalles en pruebas sueltas del Mundial y sin obligaciones contractuales con Peugeot Sport después del cierre de los proyectos de fábrica del Dakar y el Mundial de RallyCross, Loeb ha decidido poner fin a su etapa como piloto de PSA Motorsport y aceptar la oferta realizada por Hyundai.

Sébastien Loeb deja Citroën y ficha por Hyundai | Agencias

Se ponen fin así a dos semanas de rumores y negociaciones que han relacionado al piloto francés con prácticamente todas las estructuras que actualmente compiten en el WRC. M-Sport tenía que cerrar su viabilidad económica en la era “después de Ogier” antes de entrar en negociaciones con Loeb, Toyota habría ofrecido también estar en el Dakar con una Hilux V8 4x4 T1, mientras que la de Hyundai fue la propuesta que más convenció al pluricampeón mundial de rallies.

Finalmente, Sébastien Loeb llega con un contrato para las dos próximas temporadas, comenzando a vestir los colores de Hyundai Motorsport en el Rally de Monte-Carlo, cita que en principio iba a disputar Dani Sordo. A partir de ahí, los medios galos apuntan a que podría sumar Córcega y Chile a su programa de seis citas en 2019, algo que en principio no debería entrar en conflicto con su intención de disputar el Rally Dakar con un Peugeot 3008 DKR de PH Sport, aprovechando que la prueba organizada por ASO termina este año tras solo 10 etapas: “Estoy encantado de anunciar que Daniel y yo competiremos en seis eventos WRC para Hyundai Motorsport en 2019. Ganar en el Rally de España reavivó mi deseo de continuar compitiendo en el frente de WRC. Unirse a Hyundai nos dará un nuevo desafío y uno que no puedo esperar para enfrentar. Me ha impresionado el enfoque del equipo y su determinación de tener éxito”.