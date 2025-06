Russell, pole en el GP de Canadá con un gran sexto puesto de Alonso

George Russell, de 27 años, logró su sexta pole en la F1 -la primera del año- al dominar la calificación, en cuya decisiva Q3 cubrió los 4.361 metros de la pista canadiense en 1 minuto, 10 segundos y 899 milésimas, exactamente 160 menos que el cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull) -que saldrá junto a él desde la primera fila- y con 221 de ventaja sobre Piastri.

Piastri, líder del Mundial con 186 puntos -10 más que Lando, que sale séptimo- compartirá la segunda fila con el otro Mercedes, el del joven debutante italiano Andrea Kimi Antonelli en una carrera que el español Carlos Sainz (Williams) -eliminado de forma injusta en la Q1, en la que lo molestó otro rookie, el francés Isack Hadjar (RB)- afrontará desde la decimosexta plaza. El argentino Franco Colapinto (Alpine), en su cuarta prueba tras su retorno a la F1 y en su mejor sábado de 2025, desde la décima (beneficiado por las sanciones del galo y del japonés Yuki Tsunoda, de Red Bull).

George Russell en el GP de Canada | Reuters

Fernando Alonso, en una segunda juventud a poco más de un mes de cumplir 44 años y que venía de convertirse ante su afición, en el Gran Premio de España, en el primer piloto de toda la historia de la F1 en puntuar al menos una vez en 21 temporadas, repitió sexto tiempo en las tres rondas, completando una jornada que concluyó "muy contento".

El doble campeón mundial asturiano, por cuarta vez seguida en la Q3 este año, completó otra gran actuación: acabó el tercer acto a 687 milésimas de Russell -que confirmó que su mejor crono del viernes no fue de casualidad- y saldrá desde la tercera hilera al lado del siete veces coronado inglés Lewis Hamilton (Ferrari).

Fernando Alonso, sexto en un dramático sábado para Sainz en Canadá | EUROPAPRESS

El genial piloto asturiano avanzó -en la pista en la que festejó una de sus 32 victorias y tres de sus 106 podios en la categoría reina- de nuevo con el sexto tiempo al decisivo acto de los mejores diez, logrando participar en su cuarta Q3 seguida y confirmando el relativo progreso del AMR25.

Y a la hora de la verdad tampoco permitió que nadie le arrebatase esa plaza, en su segundo mejor sábado del año después del de Imola, donde fue quinto en parrilla.

Russell no iba de farol y en el último intento mejoró a un Verstappen, que es tercero en el Mundial -a 49 puntos de Piastri- y que no tira la toalla ante los poderosos monoplazas de la escudería de Woking, en la que el prodigio de Melbourne, que hace dos domingos firmó su quinto triunfo del año en Montmeló, reclamó de nuevo la capitanía en una organización que, de momento, no impone órdenes de equipo.

El piloto aussie superó en cuatro puestos a Norris, a cuyo lado saldrá, en la cuarta fila, Leclerc, octavo en la cronometrada principal. Hadjar acabó noveno, antes de recibir una sanción de tres puestos. El francés reconoció tras la calificación que había molestado a Sainz -"no puedes más que resignarte, seguro que Isack nos ha fastidiado el fin de semana", comentó el talentoso piloto madrileño-, pero la penalización del galo a quien beneficia, curiosamente, es al compañero del español, el tailandés Alex Albon (Williams), décimo este sábado y que saldrá noveno.

Carlos Sainz en el GP de Canadá | Getty

Russell buscará su cuarta victoria en la F1 con permiso de Verstappen, que busca mantener vivas sus posibilidades de festejar un quinto título seguido elevando -con la tercera de 2025- a 66 su propia tercera marca histórica de victorias en la F1. En una carrera, prevista a 70 vueltas, para completar un recorrido de 305,2 kilómetros, en la que Piastri aspira a reforzar el liderato.