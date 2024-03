El Rally Safari vuelve a pasar por encima a los Hyundai

Aunque todavía no se han dado esas precipitaciones abundantes que anunciaban las previsiones meteorológicas, el Rally Safari ha mostrado una vez más su cara más cruda, especialmente para todos aquellos que no forman parte del equipo Toyota GAZOO Racing, que una vez más parece estar corriendo en casa al ostentar provisionalmente las tres primeras posiciones de la prueba. No es un suceso extraño. Los fabricantes nipones lograron grandes gestas en territorio africano tanto en la era Grupo B como en la de los Grupo A.

Es cierto que este resultado momentáneo no ha venido regalado. El equipo Toyota se ha preparado a conciencia para disputar una vez más la prueba keniata y además de mejoras en la suspensión, también han traído al igual que Ford M-Sport un snorkel para la admisión. Más allá de estas novedades en la parte técnica, ninguno de los equipos rivales ha sido capaz de igualar la velocidad y ritmo mostrados durante esta etapa del viernes por Kalle Rovanperä.

Ott Tänak sigue perdiendo terreno en la lucha por el Mundial | Hyundai Motorsport

El finlandés, que regresaba al mundial como parte de su programa parcial tras el sinsabor del abandono en Suecia, conseguía encadenar los seis scratchs de la jornada, llegando a la asistencia con casi un minuto de ventaja sobre su principal perseguido, Elfyn Evans y más de 60 segundos sobre Takamoto Katsuta, Thierry Neuville y Adrien Fourmaux, que ha ido una vez más aprovechando su experiencia y madurez adquirida al volante del Rally2 en 2023 para no precipitarse e ir ganando posiciones con la debacle del resto.

Para el que no haya seguido la acción al minuto, puede quedarle la duda de si la superioridad de Toyota ha sido tan evidente. Lo cierto es que el día comenzaba con Neuville líder tras imponerse ayer en la superespecial. Sin embargo, el belga ha cedido la posición ante el empuje del bicampeón, pero fue en el segundo tramo del día cuando un toque con un talud de tierra a la salida de una curva de izquierdas terminaba con un pinchazo por parte del líder del Mundial que le terminaría a su vez arrancando los paneles de fibra laterales de su i20 N Rally1.

Se dejaba prácticamente veinte segundos, a los que se sumarían otra buena ración de tiempo perdido en el TC4 cuando se quedó sin la potencia eléctrica. Thierry caía en la general, sin embargo, le iba a ir peor la cosa a sus compañeros. En el arranque del bucle vespertino, Esapekka Lappi sufría un problema de transmisión tras un fuerte impacto. El finlandés se quedaba tirado, sin potencia, al no engranar la caja de cambios y teniendo que renunciar a extender su buena racha iniciada en Suecia tras ganar su primer rally desde Finlandia 2017.

No tardaría en seguirle en el camino del abandono Ott Tänak, que en esos momentos era el principal rival en la tabla de tiempos de Rovanperä. El estonio, que venía necesitado de resultados tras ver cómo Neuville y Lappi ganaban los dos primeros rallies del WRC 2024, sufría un fuerte impacto con una roca en mitad de la trazada que llevaba a que la parte delantera del Hyundai se levantara, dejando ver cómo la suspensión y el brazo de la dirección habían resultado seriamente dañados.

Otro i20 N Rally1 fuera de carrera antes de terminar el viernes, algo que aprovecharían especialmente Elfyn Evans, capaz de adelantar a Takamoto en el TC7 y también los Ford Puma Rally1, que estando muy atrás, se encontraban con la ganancia en posiciones por los abandonos, colocándose Fourmaux quinto y Gregóire Munster sexto, mientras que el veterano Gentleman Driver, Jourdan Serderidis es octavo, justo por detrás del líder en WRC2, Gus Greensmith, el expiloto precisamente de M-Sport que regresa este fin de semana a la acción tras no estar en ninguna de las dos primeras pruebas.