El Rally Acrópolis hurga en la herida de M-Sport Ford

Con las dudas propias de un país azotado durante esta semana por la Borrasca Daniel, el Rally Acrópolis ha disputado su primera etapa sin apenas renunciar a su programa inicial y con una bonita lucha por las primeras posiciones que, a estas alturas del calendario, supone también el dirimir entre los que están o no en la lucha por el título.

Tras el abandono en Finlandia de Kalle Rovanperä cuando lideraba, la clasificación se había comprimido mucho en sus tres primeras plazas. En ellas, Elfyn Evans se situaba a apenas 25 puntos de su compañero de equipos, mientras que Thierry Neuville también cerraba la brecha y se aprovechaba de que la moral en Hyundai había ido en aumento especialmente tras la llegada, procedentes de la Fórmula 1, de Cyril Abiteboul y François-Xavier Demaison.

Ogier se acerca al liderato de Neuville | Toyota GAZOO Racing

En total cinco tramos que iban a seguir a la superespecial disputada ya este jueves, tras una salida protocolaria a los pies de la Acrópolis con el objetivo de celebrar los 70 años de historia como evento internacional del rally. Con un recorrido 100% sobre asfalto en un entorno urbano al lado del puerto, no hubo grandes sorpresas, con Kalle Rovanperä llevándose el mejor crono y reclamando de esta forma el liderato.

Al finlandés no le iba a aguantar demasiado esa posición en cabeza y, aunque los tramos estaban parcialmente mojados por las precipitaciones de los últimos días, el efecto barrido para los competidores que salían más atrás le beneficiaba a la hora de atacar el crono. No lo pudo comprobar sin embargo Pierre-Louis Loubet, el cual lideró la edición del año pasado tras una cerrada lucha con Sébastien Loeb en la primera etapa, pero que aquí, volvía a quedarse fuera a las primeras de cambio por lo que parecía un problema con la bomba de agua que venía reproduciéndose desde el jueves por la tarde.

Racha positiva para Neuville desde el Safari | Hyundai

Pero las historias tristes en M-Sport últimamente no vienen solas y, durante el cambio de neumáticos del mediodía (en esta ocasión no había asistencia intermedia), Ott Tänak y Martin Järveoja descubrieron que tenían también lo que parecía un problema con dicho elemento en su unidad del Ford Puma Rally1. Pudieron reparar y no verse abocados al abandono como ocurrió por la mañana con su compañero francés, pero su llegada 22 minutos tarde al control horario del TC4 le costó 3 minuto y 40 segundos de penalización.

Dos coches sin opciones de meterse en el Top5 y el tercero pilotado por un Gentleman Driver al borde de la retirada como es el caso del piloto local, el griego Jourdan Serderidis. La carrera se quedaba en cosa de dos, de Hyundai y de Toyota, con Thierry Neuville reafirmando sus palabras previas a la prueba en las que decía sentirse en el mejor momento al volante del i20 N Rally1. El belga se puso líder y en el momento que parecía que iba a dar un tirón en cabeza, su estrategia de neumáticos no le dio los réditos esperados y un problema con el diferencial trasero en la última especial del viernes le llevó a quedarse sin colchón.

Sordo aguanta en la séptima plaza | Hyundai

En total son 2,8 segundos los que tiene de margen sobre un Sébastien Ogier que sí pareció acertar en su elección de gomas, todo ello a pesar de que arrancó el alerón en el último tramo y que esto le llevó a perder algo de carga aerodinámica, aunque precisamente se tratara de la sección más revirada. El Top5 es ocupado por Kalle Rovanperä, Elfyn Evans y Esapekka Lappi, dándose una cerrada lucha entre los dos competidores de Toyota en la que el finés mantiene todavía cinco segundos de margen. Kalle está a más de 25 segundos de Neuville, pero deberá confiar mañana en una mejor posición de arranque.

Al que ya no le valdrá de mucho el haber reparado su Ford Puma Rally1 es a Ott Tänak, el cual se quitaba ligeramente el mal sabor de boca al conseguir el scratch tanto en el TC5 como en el TC6, algo que sólo le valía para meterse noveno, justo a espaldas del mejor Rally2, el Skoda Fabia RS Rally2 de Nikolay Gryazin. Dani Sordo por su parte tenía un pequeño recto en el que terminaría calando el Hyundai, cediendo algo más de 10 segundos y perdiendo la sexta plaza en favor de Takamoto Katsuta.