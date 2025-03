Oficial: Red Bull sustituye a Lawson por su bajo rendimiento, y Tsunoda ocupará su lugar

Tras dos carreras, ya tenemos el primer cambio de pilotos de la temporada. Red Bull ha decidido bajar a Lawson del equipo principal, y subir al japonés Tsunoda, que estaba en Racing Bulls. Los malos resultados del neozelandés han precipitado esta decisión.

Únicamente dos carreras ha podido competir Lawson, que fue el sustituto de Checo Pérez tras completar el año pasado una buena segunda mitad de temporada en Racing Bulls, pero que no ha podido demostrar nada de esto en el equipo principal.

En las tres clasificaciones que hemos tenido hasta el momento (Australia, Sprint China y China), Lawson no ha pasado de la Q1, quedando 18, 20 y 20. En las tres carreras, la cosa no fue mucho mejor. En Australia abandonó por un accidente, en la carrera Sprint de China quedó 14, y en la carrera 12, aprovechando tres descalificaciones. Su compañero, Max Verstappen, es segundo en el mundial, y no ha bajado del cuarto puesto.

Tsunoda | GETTY

Tsunoda, en cambio, ha comenzado muy bien la temporada con Racing Bulls. Únicamente ha puntuado una vez, en la Sprint de China, donde fue sexto, pero tanto en la carrera de Australia como en la de China tuvo un ritmo muy bueno, y luchó por puntuar, pero, en Australia la lluvia, y en China un problema con el alerón, le alejaron de los puestos de privilegio. En clasificación sí ha mostrado toda su velocidad, quedando 5 en Australia, 8 en la Clasificación al sprint de China y 9 en la clasificación de China.

Esta es la oportunidad para el piloto japonés, que era uno de los principales candidatos para sustituir a Pérez para el inicio de esta temporada, pero Red Bull se acabó decantando por Lawson. Una opción que ha acabado siendo un error y que, tras solo dos carreras, han decidido cambiar.

Además, debutará en su “casa”. El Gran Premio de Japón es la próxima cita del campeonato, donde Tsunoda intentará demostrar a todo el mundo que Red Bull no se equivoca con él, y tratará de estar lo más cerca posible de Max Verstappen.

Liam Lawson | GETTY

Llegamos a la temporada 2025 con dos ambiciones: retener el Campeonato del Mundo de Pilotos y recuperar el de Constructores, y ésta es una decisión puramente deportiva”, afirma el director de Red Bull, Christian Horner, quien cree que “la experiencia de Yuki será muy beneficiosa para ayudar a desarrollar el coche actual”. El japonés lleva ya 4 años formando parte del equipo B de Red Bull, habiendo participado ya en 92 grandes premios.

Lawson, por su parte, tendrá una nueva oportunidad para demostrar que es válido en Fórmula 1. Competirá en Racing Bulls, donde dio su mayor nivel la temporada pasada y, en un contexto con menos presión, tratar de ganarse un hueco en la parrilla de la F1.