Un nuevo piloto en la parrilla de Silverstone... ¡Brad Pitt!

Brad Pitt, o mejor dicho Sonny Hayes, estará presente este fin de semana en Silverstone. Hollywood está preparando una buena. Apple Studios, de la mano del director Joseph Kosinki (Top Gun: Maverick) y el productor Jerry Bruckheimer (Piratas del Caribe o Pearl Harbor) tiene entre manos uno de los grandes proyectos cinematográficos de los últimos años.

La gran pantalla y la Fórmula 1 se dan la mano para esta nueva película que comenzará su grabación del 7 al 9 de junio coincidiendo con el Gran Premio de Gran Bretaña. En la filmación el actor estadounidense se pondrá a los mandos de un F2 modificado por la escudería Mercedes con el objetivo de lucir como un auténtico F1. El monoplaza ha sido visto ya por la curvas del circuito británico, un monoplaza que suaviza mucho los bordes más afilados luciendo relativamente anticuado con respecto a los de la nueva generación de la categoría reina. Su alerón delantero es también diferente, con los endplates tan altos que se ven desde 2022 en la F1, además de contar con unos elementos más simplificados.

Brad Pitt en un GP de Fórmula 1 | Getty Images

El heptacampeón del mundo de Fórmula 1, Lewis Hamilton, trabaja codo con codo para la realización de la película. De hecho, el británico es asesor y productor ejecutivo. En parte también porque el largometraje es producido por Dawn Apollo Films, propiedad del piloto de Mercedes. "Sé que vamos a hacer la mejor película de carreras que haya existido. No solo visualmente, también vamos a trabajar para asegurarnos de que tocamos el corazón de todos los fans", comentaba Hamilton mostrando grandes esperanzas en el proyecto.

La grabación se llevará a cabo mediante cámaras 6K móviles instaladas en el monoplaza para captar la mayor cantidad de imágenes. Estas cámaras son las más pequeñas jamás creadas con el objetivo de captar las instantáneas más impresionantes jamás vistas desde dentro del habitáculo, lugar donde se encontrarán los actores.

Lewis Hamilton y Brad Pitt | Getty Images

Aunque la película aún no cuenta con un nombre oficial, pese a los rumores de que podría titularse 'Apex', si se conoce su argumento. Este trataría de un piloto ya retirado (Brad Pitt) llamado Sonny Hayes que vuelve a la Fórmula 1 y se encuentra con una joven promesa, Joshua Pearce, como compañero de equipo. La trama recuerda a la temporada 2010 de F1 donde Michael Schumacher y Nico Rosberg coincidieron en la escudería Mercedes.

La Fórmula 1 se pronuncia

En abril de este año, en una junta con los inversores, Stefano Domenicali, CEO de la F1, advertía que la grabación de la película sería "muy invasiba". "Vamos a empezar la grabación en Silverstone muy pronto y veréis que será la primera película en la que estarán dentro del fin de semana de carreras. Será muy invasiva en términos de producción. Es algo que tenemos que controlar en cierta manera, pero será otra manera de mostrar que la F1 nunca se detiene", afirmaba el ejecutivo italiano.

Brad Pitt en las 24 horas de Le Mans | 24h Le Mans

No obstante, el mismo Domenicali junto con el CEO de Liberty Media, Greg Maffei, dejaron claro que este proyecto es un avance que dará mucha visibilidad a la competición. Además, ambos estaban de acuerdo en que no podían depender únicamente de Drive to Survive. "Esta es otra manera de mostrar lo que queremos hacer, algo diferente. Cuando empezamos a colaborar con Netflix, la comunidad de la F1 dijo '¿Qué está pasando? Este no es nuestro lugar'. Y ahora entiende el poder que tiene", apuntaba el CEO de la Fórmula 1.

Si el fin de semana del Gran Premio de Silverstone ya presentaba interesante de por sí, la grabación de la nueva película protagonizada por Brad Pitt será otro aliciente más para estar más atentos a la máxima competición del automovilismo. Hollywood y la F1 preparan ya el mayor espectáculo cinematrográfico del motor.