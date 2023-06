Ryan Reynolds adquiere parte de Alpine F1

El fanatismo de Ryan Reynolds por la Fórmula 1 no es ningún secreto. Ya ha sido visto por algunos circuitos esta temporada. En el día de hoy, se ha hecho oficial la adquisición del 24% del accionariado de Alpine F1 por parte de un grupo inversor estadounidense del que forman parte los actores Rob McElhenney y el mencionado Ryan Reynolds.

200 son los millones que Maximum Effort Investments, Otro Capital y RedBird Capital Partners han tenido que abonar para hacerse con este porcentaje. Un grupo que cuenta ya con experiencia en la compra de participaciones de entidades deportivas. Como es el caso de la franquicia de la NFL Dallas Cowboys y el equipo de fútbol Wrexham AFC, perteneciente a la quinta categoría del fútbol inglés.

BREAKING: Hollywood actor Ryan Reynolds is part of an investor group taking a 24% equity stake in Alpine #F1pic.twitter.com/0K2867UBOg