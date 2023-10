Mercedes-AMG F1 pierde a uno de los pilares de su época más exitosa

El pasado mes de abril se anunció por parte de Mercedes-AMG F1 que Mike Elliott abandonaba la jefatura técnica de la escudería con sede en Brackley y que sería James Allison el que tomaba el testigo retornando al mismo departamento del que ya fue responsable en el pasado, mientras que Elliott, tras el fallido concepto “Cero Pontones” optaba por dar un paso al costado para pasar en este caso al puesto de CTO, con John Owen asignado como diseñador jefe y Giacomo Tortora como director de ingeniería.

La reestructuración y el cambio en el concepto de monoplaza parecía dar resultado y los Mercedes de Lewis Hamilton y George Russell ganaron en competitividad, neutralizando la diferencia que tenían con la Scuderia Ferrari y llegando incluso a dar caza a una Aston Martin que, con los podios de Fernando Alonso en la primera parte de la temporada consiguió crear un colchón muy importante respecto a sus perseguidores.

En aquel momento, Toto Wolff explicó dicho relevo y aduló la mente de Elliott: “Entonces hemos invertido los roles. Mike ha ascendido a CTO, ya que tiene una mente científica brillante y activa, y James Allison ha regresado a su puesto de director técnico. La evaluación de Mike, y la introspección es realmente admirable, es que con James tenemos un gladiador en el campo y las tropas van a pasar por el fuego por él y con él. Mike llegó a la conclusión de que la forma en que aborda las cosas, su conjunto de habilidades, se utiliza mejor para desarrollar la organización en el futuro: desde las capacidades técnicas hasta las humanas, con énfasis en su manera de organizar una estructura que puede tener éxito durante muchos años”.

Queda muy lejos ese anuncio, incluso aunque se haya dado en esta misma temporada ya que con tantas carreras en el calendario, las vivencias vividas, los éxitos y las derrotas se suceden y esto parece haber terminado por desembocar en la toma de la decisión definitiva por parte de Mike Elliott. Después de once años involucrado en el proyecto (llegó en 2012 como jefe de la parcela aerodinámica), el hasta ahora director del departamento de tecnología e informática anunció su decisión de abandonar la estructura, poniendo en Stand-By su presencia en competición y buscando nuevos horizontes profesionales aprovechando que su relación contractual debía ser renovada a finales de este 2023.

Elliott también ha querido despedirse públicamente de la que ha sido hasta este año su escudería: "Ha sido uno de los grandes privilegios de mi carrera formar parte de este equipo Mercedes", explicó. Durante mi tiempo, lo he visto crecer desde un grupo de personas que se unen para ganar carreras, luego un primer campeonato, hasta ganar un récord de ocho campeonatos de constructores consecutivos, y estoy orgulloso de haber hecho mi contribución a ese viaje. Durante los últimos seis meses, he disfrutado desarrollando la estrategia técnica que esperamos pueda sentar las bases del próximo ciclo de éxito del equipo. He decidido que ahora es el momento adecuado para dar mi siguiente paso más allá de Mercedes: primero hacer una pausa y hacer balance, después de 23 años de trabajar a fondo en este deporte, y luego encontrar mi próximo desafío”.