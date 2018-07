Mads Ostberg planta cara a Toyota en el inicio del Rally de Finlandia

Welcome to my Home Roads. Eso es lo que precisamente rezan los dos grandes carteles que se pueden ver en dos de los edificios que escoltan el parque de asistencia de Jyvaskyla, ciudad universitaria que vuelve a retomar el ritmo por unos días en pleno verano nórdico, en este caso, con uno mucho más caluroso de lo que están acostumbrados por dichas latitudes. En Toyota GAZOO Racing llegaban preparados para tratar de repetir el triunfo del año pasado, algo que tras la primera etapa parece plausible a pesar de que el ganador de 2017, Esapekka Lappi, ha quedado ya muy retrasado.

Sin embargo, ha sido el turno de Ott Tänak para plantar cara a sus compañeros finlandeses y tratar de repetir el histórico triunfo logrado por su padrino deportivo, el también estonio Markko Martin. No sólo M-Sport estrenaba una nueva aerodinámica para la zaga del Ford Fiesta WRC de Sébastien Ogier inspirada en el Yaris, sino que Citroën traía novedades en su C3 WRC dentro de la geometría delantera, algo que empezó a dar sus frutos ya desde el shakedown, tramo en el que Ostberg y Breen copaban las dos primeras posiciones.

Aunque Breen cedería tiempo en la primera etapa, especialmente en la superespecial de Harju, tramo en el que el coche de los dos chevrones se calaba al igual que en el caso del mecenas del equipo, Khalid Al-Qassimi, Ostberg mantuvo la cara en todo momento, anunciando un posible duelo con Ott Tänak por el triunfo que en Citroën hubieran firmado hace mucho tiempo después de la salida de Kris Meeke.

Rally de Finlandia | CC

Toyota también llevaban novedades, en este caso dentro del apartado mecánico, con los tres Yaris WRC estrenando motores con mayor par motor, algo que se sumaba a la ya de por sí buena velocidad punta con la que cuenta el vehículo de los de Tommi Mäkinen, incluso superior a las de sus rivales. La jornada terminaba con Ott Tänak en cabeza, manteniendo a 5,8 segundos al piloto noruego de Citroën, el cual competirá en el resto de la temporada salvo en el Rally de España, prueba en la que Sébastien Loeb volverá a hacer acto de aparición.

El resto del top cinco puede ser menos atípico de lo que indican la racha de resultados de cada uno de los integrantes de dichas posiciones. Jari-Matti Latvala es tercero, a 23,1 segundos de su compañero de equipo, mientras que Hayden Paddon y Teemu Suninen completan las otras dos posiciones del Top 5. Tenemos que bajar hasta la sexta posición, a casi un minuto de diferencia respecto a Tänak para poder encontrarnos a uno de los candidatos al título, el francés Sébastien Ogier. El piloto de M-Sport tenía una jornada alejada del ritmo de los primeros, sin embargo, se beneficiaba de la mala jornada vivida por Thierry Neuville y gran parte del equipo Hyundai Motorsport.

Rally de Finlandia | CC

El belga, líder de la general salía a los tramos a tratar de defender su liderato de 27 puntos sobre el pentacampeón. Una salida de pista en el bucle matinal le hacía perder el tren de la cabeza por completo, mientras que a Andreas Mikkelsen un vuelco le apartaba de cualquier opción de meterse en la lucha por el podio. El noruego repetiría error cuando en Harju, la especial urbana que este año se encontraba muy deslizante y llena de trampas después de la modificación de su recorrido, se chocaba contra una señal y arrancaba parte de la aleta frontal izquierda. Neuville por su parte, cierra las posiciones con derecho a los puntos a casi dos minutos del líder y más de 20 segundos por detrás del piloto que inmediatamente le precede en la general, Craig Breen en novena plaza.