Russell logra la pole en Montmeló y Alonso certifica la debacle con el último puesto

Con un crono de 1:14.679, Russell, dominador de los Libres 3, repitió lo conseguido en las sesiones de clasificación de Australia y Canadá y comenzará por tercera vez en 2026 desde la primera fila, donde también estará un Hamilton que ha mostrado su mejoría con la llegada de la gira europea. Así, Mercedes sigue monopolizando las poles de este curso.

Por contra, Aston Martin continúa su agonía. La falta de prestaciones hasta, al menos, final de verano ha vuelto a condenar a sus dos monoplazas al fondo de la parrilla, con Alonso saliendo por primera vez en mucho tiempo por detrás de su compañero de escudería, el canadiense Lance Stroll.

El inicio de la acción en el Circuit de Barcelona-Catalunya evidenció la dura situación de los dos pilotos españoles. Mientras el británico Lewis Hamilton (Ferrari) se aupaba a lo más alto de la tabla de tiempos con menos de una décima de renta sobre su compatriota Russell, un frustrado Alonso caía a las primeras de cambio, a más de tres segundos del heptacampeón del mundo, y se verá obligado a empezar el domingo desde el último puesto de la parrilla.

En cambio, Sainz se salvaba por los pelos, decimosexto a algo más de un segundo de Hamilton, después de que su compañero Alex Albon (Williams) no lograse pasar el corte. Además del tailandés y el asturiano, también quedaban eliminados el francés Esteban Ocon (Haas), el mexicano Sergio 'Checo' Pérez (Cadillac), el finlandés Valtteri Bottas (Cadillac) y el canadiense Lance Stroll (Aston Martin).

La Q2, eso sí, fue el techo para el madrileño, que, falto de prestaciones, no pudo pasar de una decimosexta posición que le condenó a la eliminación, igual que al británico Arvid Lindblad (RB), el brasileño Gabriel Bortoleto (Audi), el argentino Franco Colapinto (Alpine), el francés Pierre Gasly (Alpine) y el británico Ollie Bearman (Haas).

Por arriba, Russell asaltó la cabeza para terminar la tanda por delante de Charles Leclerc (Ferrari) y de Kimi Antonelli (Mercedes). Ya en la definitiva Q3, un accidente del monegasco en la curva 4, cuando perdió el control de su monoplaza y se estrelló contra las protecciones, provocó la bandera roja solo minuto y medio después de comenzar.

Una vez retomada la sesión, Russell se aupó a lo más alto de la tabla de tiempos. Antonelli le arrebató momentáneamente la posición de privilegio en su última vuelta lanzada, pero el británico la recuperó con un buen 1:14.679. Hamilton, gracias a un buen segundo sector, se situó entre las dos 'flechas plateadas' a 64 milésimas de su compatriota.

Antonelli completó el 'podio' del día y partirá desde la segunda línea de la parrilla junto al vigente campeón mundial, el británico Lando Norris (McLaren). El neerlandés Max Verstappen (Red Bull), el francés Isack Hadjar (RB), el australiano Oscar Piastri (McLaren), el neozelandés Liam Lawson (RB), el alemán Nico Hulkenberg (Audi) y Leclerc, que no pudo volver a salir tras el accidente, completaron el 'Top 10'.