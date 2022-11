Lewis Hamilton quiere una edición especial 'LH' del Mercedes-AMG Project One

Ser eterno. Lewis Hamilton ha afirmado en más de una ocasión que él no está en la Fórmula 1 por los récords, asegurando que seguirá en el Gran Circo mientras se siga divirtiendo. El británico ya es el piloto con más títulos de la parrilla después de lograr su quinto entorchado intercontinental en el Gran Premio de México de 2018. Un pasito más para ser un nombre eterno en la historia del deporte. Todo un amante de los superdeportivos y de las motos, Hamilton también quiere dejar un recuerdo imborrable en Mercedes, en este caso siendo el responsable de una versión especial del Project One.

El que será el próximo hiperdeportivo de la firma de la estrella quiere llevar toda la experiencia obtenida por la escudería del Mundial de Fórmula 1 durante la era híbrida del campeonato a través de esta nueva creación que se espera que llegue a la producción en los próximos meses. El tren motriz híbrido entregaría más de 1.000 CV utilizando un motor V6 de 1.6 litros cuyo origen sería precisamente el de los monoplazas de la categoría reina. Con apenas 275 unidades programadas, se quiere convertir en una especie de estandarte de la estrategia de Mercedes-Benz de electrificar parte de su gama.

Menos de tres centenares de vehículos que a buen seguro desaparecerán rápidamente del catálogo de los de Stuttgart debido al gran interés que han despertado. Sin embargo, Lewis Hamilton quiere que esa cifra del Mercedes-AMG Project One crezca con una edición limitada que estaría firmada precisamente por el pentacampeón mundial de Fórmula 1. En unas declaraciones concedidas al medio Top Gear, el propio piloto ha reconocido que “no tiene sentido no hacerlo” y que está hablando precisamente con los responsables de AMG sobre la opción de crear una edición especial 'LH'.

¿Qué cosas cambiaría Hamilton del nuevo hiperdeportivo de Mercedes-AMG? Pues además de darle su toque personal, el piloto de los de Brackley en la Fórmula 1 ha asegurado que le gustaría que entregara más potencia y que fuera incluso más ruidoso. Según Lewis, no habría sentido para no hacerlo, e incluso se ha animado a picar un poco a los responsables de la firma alemana al compararlos con uno de sus máximos rivales en los circuitos y fuera de ellos: "Ferrari siempre tiene un emblema del campeonato mundial en sus coches, y deberíamos estar orgullosos de nuestra herencia y que sea parte de ese modelo".

No son los primeros equipos o pilotos que tienen su propia edición especial. En el caso de Alfa Romeo Racing lo veremos precisamente con el Giulia QV y el Stelvio QV que se presentarán en el Salón de Ginebra, ambos con la misma librea que portarán los monoplazas en la temporada 2019. Alex Zanardi también tuvo su serie limitada con el Acura NSX, Aston Martin celebró su acuerdo con Red Bull Racing pintando los Vantage S, McLaren presentó uno de sus últimos superdeportivos con el apellido Senna e incluso el Ferrari 488 GTB recibió una versión bautizada como 'The Schumacher', además del más humilde FIAT Stilo. Desde los rallies también ha habido ejemplos durante los años, siendo el Citroën C4 By Loeb y el Mitsubishi Lancer Evo VI Tommi Mäkinen Edition los más famosos.