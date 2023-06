Lewis Hamilton, el más rápido en una extraña primera jornada del GP de Canadá

Extraña jornada de viernes del Gran Premio de Canadá, con una primera sesión esencialmente anulada por una larguísima bandera roja y una segunda sesión ampliada pero con la presencia de la lluvia en los compases finales. El más rápido del día fue Lewis Hamilton, con George Russell segundo para completar el relativo dominio de Mercedes. Relativo porque realmente los registros de hoy no acaban de ser del todo representativos. En cualquier caso, con Red Bull, Ferrari y Aston Martin en buenas posiciones y con buen rendimiento, la jornada del sábado y del domingo se presentan apasionantes.

La primera sesión de la jornada fue, esencialmente, una sesión fantasma, al disputarse por tan solo cinco minutos. Cuando la bandera roja hizo acto de presencia a causa de los problemas técnicos sufridos por Pierre Gasly, nadie se imaginaba que no iba a volver a haber acción en pista. El motivo de la larguísima neutralización era un problema con las cámaras y los sistemas de seguimiento de seguridad de dirección de carrera. El comunicado oficial hacía mención de ‘problemas de infraestructura local’. Sin solucionarlos, la sesión no podía reanudarse y finalmente no llegó a haber bandera verde.

Sainz fue el mejor Ferrari en la FP2 | Ferrari

En materia de tiempos, Valtteri Bottas marcó el mejor tiempo en los cinco minutos de acción y el solitario intento de vuelta rápida que llegaban a tener un total de doce pilotos. Lance Stroll y Fernando Alonso fueron segundo y tercero, mientras Sergio Pérez y Max Verstappen completaban el top 5. Más atrás, Carlos Sainz cerró el top 10, aunque en realidad los tiempos no servían para nada. La solución que traía la Fórmula 1 para compensar esa hora perdida era empezar la sesión vespertina media hora antes de lo previsto, justo sobre el límite de 2 horas de espacio que debe haber entre las dos sesiones de la jornada. De esta forma, los Libres 2 ganaban media hora y la sesión pasaba de tener 60 a 90 minutos de actividad.

La segunda sesión empezó por lo tanto de forma anticipada, algo que los equipos y pilotos veían con buenos ojos ya que se esperaba la presencia de la lluvia para el final de la tarde en Montreal. De esta forma, podían intentar aprovechar al máximo un día con muy poco rodaje en un circuito en el que es esencial entender el trazado al ser urbano. Pero además, la falta de rodaje –y la subsecuente presencia de la lluvia– hace que la pista esté aún muy verde y con poca adherencia. De hecho, este fue precisamente el desafío al que se enfrentaban los pilotos en los primeros compases de los Libres 2, provocando esto varios errores en pista.

Fernando Alonso con buen ritmo de carrera | Aston Martin F1

Tras media hora de acción, problemas técnicos para el Haas de Nico Hülkenberg traían consigo la segunda bandera roja de la jornada, aunque afortunadamente mucho más corta que la de la mañana; seis minutos después, aparecía la bandera verde y el paddock suspiraba tranquilo. Llegó entonces el momento de probar neumáticos blandos y empezar a bajarse los tiempos con los simulacros de clasificación. Pocos minutos después, segunda bandera roja con problemas técnicos del Alpine de Esteban Ocon, aunque cinco minutos después aparecía de nuevo la bandera verde.

Los últimos compases de la sesión vespertina vieron como las nubes de lluvia se cernían sobre el Circuit Gilles Villeneuve, acabando con una descarga súbita que pilló a varios pilotos por sorpresa, tanto a algunos con neumáticos lisos como a otros con intermedios en un tercer sector que llegaba a estar para neumáticos de lluvia extrema. Final movidito para una sesión que ha tenido bastante acción e incluso algunos leves toques contra los muros, algo muy habitual en un circuito de Montreal en el que las altas velocidades hacen que el más mínimo error pueda acabar en desastre.

Los RB19 han tenido una jornada desapercibida | Red Bull Racing

En cuanto a los registros, los Mercedes fueron los más rápidos después de una mejoría de tiempos ‘in extremis’ justo antes de que llegara la lluvia. Así, Lewis Hamilton fue el más rápido por delante de George Russell, mientras los pilotos españoles les seguían con Carlos Sainz tercero y Fernando Alonso cuarto. Charles Leclerc completó el top 5 en el segundo Ferrari por delante de Max Verstappen, un competitivo Valtteri Bottas, Sergio Pérez, Lance Stroll y Pierre Gasly. Por lo demás, posiciones bastante sensatas en un circuito propenso a situaciones inusuales. La jornada de mañana se presenta fascinante, con posibilidades de lluvia para añadir aún más picante.

