Kalle Rovanperä suma la cuarta, mientras que Neuville y Tänak se citan por el título

Todo un ejercicio de supervivencia. Thierry Neuville se congratulaba al termino del Rally de Chile de que la temporada por los rallyes de tierra haya llegado a su final y lo hace además con una ventaja de casi un rally respecto al primero de sus rivales, que no es otro que su compañero en el equipo Hyundai Motorsport, Ott Tänak. El campeonato de pilotos se ha quedado con claro color azul celeste faltando dos pruebas para terminar la temporada, el Rally de Centroeuropa y Japón, todo ello a pesar de que en Chile ha sido Toyota la que ha recortado puntos a los coreanos en el apartado de constructores.

Y es que se notó que en el equipo de Jari-Matti Latvala volvieron a contar con la estructura de gala para competir en la cita sudamericana. Kalle Rovanperä y Jonne Halttunen consiguieron su cuarto triunfo de la temporada después de ir siendo el que mejor supo sortear las trampas del recorrido, aprovechándose de la falta de ritmo de Elfyn Evans en los tramos regados por la niebla y consolidando un liderato que no tuvo fisuras ni dramas finales como ocurrió en Finlandia.

Tänak es el principal rival de Neuville por el título | Hyundai Motorsport

Al triunfo de la pareja finlandesa se sumaba el doblete con Evans y Scott Martin en segunda posición, así como el ‘triplete’ conseguido por Toyota en el SuperSunday encabezado por Sébastien Ogier, este último autor también del mejor tiempo en la Power Stage por una décima de ventaja sobre el propio Rovanperä. En definitiva, un pleno de puntos que sitúa a los nipones a 17 puntos en el apartado de constructores de Hyundai, mientras que en el de pilotos, la situación era mucho más cruda ya que Ogier tiene una desventaja de 41 puntos y Elfyn Evans, cuarto en la general, está a 46 de Thierry Neuville.

El belga volvió a hacer todo un ejercicio de inteligencia, no asumiendo demasiados riesgos el viernes, día en el que puedes perder mucho tiempo abriendo pista y después recogiendo cada una de las posiciones que iban cediendo los pilotos que tenía por delante con sus errores. El pinchazo y el abandono de Ogier, la falta de confianza de Pajari en los tramos con niebla, le menor ritmo de Munster y la penalización de un minuto a Adrien Fourmaux, le ayudaron a completar una remontada que terminó en la cuarta posición final y cediendo muy pocos puntos respecto a Tänak, dejándose un punto en la Power Stage, otro en la clasificación del domingo y los tres del sábado.

Sami Pajari volvió a destacar al volante de un Rally1 | Toyota GAZOO Racing

En cuanto a los jóvenes que tomaban parte en este evento, el más destacado fue Sami Pajari, con una sexta posición entre los dos pilotos titulares de M-Sport Ford que confirma la imagen del finlandés como un piloto regular que puede entrar perfectamente en la rotación del equipo oficial, exigiéndole a Takamoto Katsuta desde ya resultados que le permitan retener su asiento. Por su parte, Martins Sesks tuvo muchos problemas además de su abandono del viernes tras dos pinchazos. El estonio terminó el domingo sin alerón trasero y teniendo que controlarse para no tener algún susto ante la falta de carga aerodinámica en un tramo con varios cambios de rasante.

Mucho peor le fue a un Esappekka Lappi que puede haberse despedido de Hyundai con un abandono que no sumará los puntos que tenía el sábado por la normativa del sistema de reparto, el cual te obliga a terminar el rally para poder contabilizar tu posición del sábado. El puesto que dejaba el finlandés en el Top10 lo aprovechaban los pilotos del WRC2 para escalar una plaza, con Yohan Rossel consiguiendo el triunfo por delante de Gryazin y Greensmith, mientras que Oliver Solberg terminaba entre lágrimas después de dejar escapar la posibilidad de cerrar aquí el título. Con sus siete rallies ya disputados, el escandinavo no depende de sí mismo y deberá esperar a lo que hagan Rossel en Centroeuropa y Pajari en Japón para saber si logra o no el título.

En WRC3, victoria para el piloto paraguayo Diego Domínguez y el copiloto español, Rogelio Peñate, siendo el cuarto triunfo del año y coronándose campeones de su clase ya de forma matemática.