Kalle Rovanperä comanda el doblete de Toyota en el Rally de Letonia

Restaban todavía cuatro especiales para terminar el Rally de Letonia y sin abandonos entre los pilotos de la categoría absoluta, prometía que la lucha por los puntos tanto de la Power Stage como del Super Sunday iba a ser más emocionante que nunca, sabedores de la necesidad de Elfyn Evans y de Thierry Neuville de compensar sus retrasadas posiciones en la clasificación general con un buen puñado de puntos extra provenientes de esta última etapa.

No iba a ser sencillo para ninguno de los dos a tenor de las dificultades que han sufrido durante todo el rally a la hora de abrir pista, algo que no cambiaba demasiado si teníamos en cuenta que Neuville se encontraba encuadrado en la octava plaza y que Evans no estaba mucho mejor clasificado, concretamente sexto por delante de Takamoto Katsuta. Los tres Campeones del Mundo del WRC inscritos mientras tanto seguían a lo suyo, peleando en este caso por estar los tres en posiciones de podio y mientras tanto, con los dos hombres de Toyota tratando de sumar esos puntos para el apartado de constructores que Evans no está logrando llevar a casa.

El domingo de Tänak lo mete en la lucha por el título | Hyundai Motorsport

Con Ott Tänak muy enchufado para afrontar estas cuatro últimas especiales sabiendo que podría ser el momento clave de la temporada para tratar de meterse en la pelea por su segundo Campeonato del Mundo de Rallies, el estonio comenzó a dar pasos en firme no sólo para pelearle a Ogier el primer puesto del Super Sunday, sino también para acercarse peligrosamente al tercer cajón del podio ocupado por Martins Sesks. La diferencia, que tras la etapa del sábado parecía lo suficientemente grande como para que el joven letón de 24 años consiguiera su primer podio en el debut al volante de un Rally1 híbrido.

No pudo ser. Primero el piloto de M-Sport Ford perdía más de 8 segundos en la penúltima especial debido a que se había saltado un cruce. La diferencia caía a poco más de cuatro segundos de ventaja sobre un Ott Tänak que quería llevarse todos los puntos que se repartían este domingo, algo que conseguiría después de ser el mejor en la clasificación unitaria y de llevarse la Power Stage. Sin embargo, la batalla con Martins se terminó por definir con lo que aparentemente fue un problema con un diferencial en los primeros kilómetros del TC20 en el Ford Puma Rally1 de Sesks.

Ogier fue el piloto con más puntos en el fin de semana | Toyota GAZOO Racing

La gran estrella local se arrastró durante todo el recorrido hasta llegara a la última meta, algo que le llevó no sólo a perder las opciones de conseguir su primer podio, sino que también lo retrasó hasta la séptima posición en lo que había sido un fin de semana magnífico por parte de Sesks que aquí realizaba su primer evento con un Rally1 híbrido. Ott Tänak ascendía de esta forma al último escalón del podio detrás del doblete conseguido por Toyota GAZOO Racing, encabezado por Kalle Rovanperä y Jonne Halttunen, tercer triunfo del dúo fineés esta temporada, mientras que Sébastien Ogier era segundo.

Completaban el Top5 Adrien Fourmaux y Elfyn Evans, mientras que Takamoto Katsuta sería sexto y los Hyundai oficiales de Thierry Neuville y Esapekka Lappi, octavo y noveno, ambos por delante de un Grégoire Munster que también tuvo algunos problemas mecánicos en esta definitiva jornada.

Martins Sesks se quedó sin un merecido podio | M-Sport Ford

Fin de semana que se salda positivamente para Ott Tänak en su lucha por recuperar puntos respecto a Neuville y Evans. El Campeón del Mundo de 2019 ya está segundo de la general a sólo 12 puntos de su compañero de equipo, algo que ha sido premio al esfuerzo de un domingo en el que se llevó los cinco puntos de la Power Stage y los siete del Super Sunday. Ogier se llevaba los cuatro puntos de haber sido el segundo más rápido en la última especial, seguido por Neuville, Katsuta y Elfyn Evans, mientras que Seb repetía siendo segundo en la clasificación unitaria del domingo seguido por Rovanperä, Evans, Neuville, Fourmaux y Katsuta. En WRC2, triunfo para Oliver Solberg y Elliott Edmondson que los coloca como nuevos líderes.