Hyundai renueva a Dani Sordo para completar un 'súper-equipo'

Una temporada más. Dani Sordo comenzó el pasado Rally de Japón diciendo que no le gustaría disputar su última carrera dentro del WRC al otro lado del mundo. El piloto cántabro apenas pudo disputar la superespecial en la cita nipona, con una salida de carretera en el TC2 que le obligó a abandonar en unas condiciones meteorológicas dantescas. Ahora, el piloto español sabe que tendrá más oportunidades para seguir ampliando sus guarismos en el Campeonato del Mundo y lo hará junto a la que se ha convertido en la marca con la que más años ha estado ligado: Hyundai.

El de Puente San Miguel ya sabe que será uno de los pilotos oficiales del equipo dirigido por el exFórmula 1, Cyril Abiteboul, en este caso de nuevo con un programa parcial, pero como hombre clave para traer puntos a la estructura de Alzenau en la búsqueda incansable por parte de la firma coreana de volverse a coronar campeona intercontinental de constructores, algo que no han logrado en los últimos tres años.

Dani Sordo llegó a Hyundai en la temporada 2014 | Hyundai Motorsport

Es por ello que en Hyundai Motorsport han decidido reforzarse con la que es la mejor alineación de su historia. Dos pilotos a tiempo completo con un cinco veces Subcampeón del Mundo como Thierry Neuville y el fichaje estelar de un Ott Tänak que regresa a la estructura después de una temporada. A ellos se suman tres pilotos de primer nivel que ejecutarán un programa parcial, encabezados por Dani Sordo y con las confirmaciones de Esapekka Lappi y el regreso también de Andreas Mikkelsen.

El noruego por su parte, disputó su última temporada con el equipo en 2019 y después de no conseguir los resultados esperados, tuvo que dar un paso atrás y se concentró en la categoría Rally2, compitiendo con un Skoda privado tanto en el Campeonato de Europa de Rallies como en WRC2. El Balance en las últimas cuatro temporadas ha sido el de dos entorchados intercontinentales y un título continental, algo que le ha servido para estar de regreso en la categoría absoluta.

Andreas Mikkelsen regresa a Hyundai tras su salida en 2019 | Hyundai Motorsport

Por el momento se desconoce cómo será el reparto entre los tres después de que el propio Abiteboul dejara entrever que la opción de alinear hasta cuatro Hyundai i20 N Rally1 por prueba estaba descartada (al menos para el calendario completo) o no había recibido el visto bueno definitivo. Tampoco se sabe qué ocurrirá con los dos pilotos de desarrollo de Hyundai, confirmados a mitad de este mismo 2023, Teemu Suninen y Emil Lindholm, los cuales todavía no han sido confirmados para un programa en la siguiente campaña.

“Estoy muy feliz de quedarme en Hyundai Motorsport una temporada más para ayudar al equipo a lograr sus objetivos cara a 2024. Los rallyes en los que competiremos se adaptan a mi forma de conducir, lo que me da confianza de que podemos sumar muchos puntos con el Hyundai i20 N Rally1 Hybrid. He sido parte de la familia de Alzenau durante más de diez años y he disfrutado de las celebraciones de los títulos en 2019 y 2020, así que haré todo lo que pueda para ayudar al equipo a volver a la cima” aseguraba con orgullo Dani Sordo en el comunicado del equipo.