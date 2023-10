Glickenhaus pone fin a su historia romántica con las 24 Horas de Le Mans

Ya había lanzado algunas alarmas que seguramente habían pasado completamente desapercibidas por la calidad de los fabricantes que anunciaban su adhesión al WEC y al IMSA durante los últimos meses. Lamborghini y Aston Martin fueron los últimos de una larga lista de constructores que han visto en esta nueva era de la resistencia la oportunidad perfecta para volver a luchar por las 24 Horas de Le Mans. Sin embargo, la romántica historia de Glickenhaus llegará a su fin esta misma campaña.

La estructura dirigida por Jim Glickenhaus está afrontando sus últimos meses en competición con el SCG 007 LMH, después de que haya anunciado el propio fundador del equipo al medio anglosajón Autosport que no pretende volver a presentar la inscripción como equipo permanente para el Campeonato del Mundo de Resistencia 2024. Si ya el prototipo de los norteamericanos ya no estuvo presente en Fuji, su ausencia entre los participantes en Bahréin supone que la presencia en Monza fue la última vez que hayamos visto competir al Hypercar de la Scuderia Cameron Glickenhaus.

El podio en Le Mans'22 pasará a la historia | Toyota GAZOO Racing

No se descarta por completo que en un futuro pueda aparecer el coche en competición dentro del marco del IMSA o del WEC, pero no será con un esfuerzo de nuevo como privados llevado a cabo por SCG. La aparición de un patrocinador importante sería vital, pero esto implicaría a que fuera lo suficientemente grande como para financiar el desarrollo de una versión Evo del 007 LMH y poder competir con dos unidades con el objetivo de al menos tener unas garantías básicas.

Jim Glickenhaus revelaba los principales motivos para tomar esta decisión: “No, no participaremos, no tiene sentido para nosotros. Para ser competitivos necesitaríamos hacer una versión evo del coche y correr dos unidades de ellos. Eso no es viable para un equipo privado: la única manera de hacerlo sería con patrocinio o si un cliente quisiera ejecutar un programa con nuestro coche. Para nuestra pequeña empresa, competir en el WEC simplemente no tiene sentido. Hicimos un esfuerzo legítimo y lo hicimos muy bien para un privado. Subimos al podio en 2022 y este año vencimos a Porsche y Peugeot; realmente no hay nada mejor que eso. Fuimos una parte importante del campeonato cuando nos necesitaban”.

El BoP fue clave para que el 007 LMH pudiera plantar cara frente a los fabricantes | Toyota GAZOO Racing

La presencia de la compañía fue totalmente clave para el campeonato en sus dos primeros años bajo la reglamentación Le Mans Hypercar, siendo el otro fabricante que había optado por estar ya presente en la primera campaña de la normativa, mientras que Alpine recibió el OK para poder hacer competir al LMP1 extendiendo su vida competitiva. En su lugar, se espera que en 2024 se pueda contar tanto con los LMDh de Alpine, BMW y Lamborghini, así como el LMH de Isotta Fraschini. De esta forma, Jim Glickenhaus parece terminar por cerrar esa historia de amor al automovilismo clásico que le llevaba a tratar de plantar cara a las grandes marcas con un proyecto totalmente privado. Con la mayor escalada de costes dentro del WEC y la confirmación de la llegada de nuevos coches, el paso evolutivo del SCG se ha quedado completamente atrás.