La FIA se pone dura con la reglamentación económica y llueven las sanciones

La FIA está adoptando una postura dura con los fabricantes en cuanto a los reglamentos vigentes relacionados a los presupuestos en sus principales categorías. Si a finales del mes de octubre de 2022 se dio a conocer que Red Bull Racing había sobrepasado el límite presupuestario y que por ello contaría no sólo con una multa económica, sino también con una reducción de tiempo disponible de trabajo en el túnel del viento, ahora son dos de los seis motoristas que compiten en la Fórmula 1 los que se han visto sancionados.

Concretamente este anuncio llega apenas una semana después de que la FIA también anunciara multas económicas a Nissan y Jaguar por haber superado el techo presupuestario en el Campeonato del Mundo de la Fórmula E. A la firma asiática le suponía de esta forma un pago de 300.000 euros al máximo organismo internacional y a Jaguar le tocaría afrontar otros 100.000 euros, en ambos casos por haber excedido en un porcentaje muy pequeño el techo presupuestario establecido en 13.668.000 euros, siendo un 1,96% (269.252 euros) y un 0,6% (88.883 euros) respectivamente. Además, ambos equipos verían reducido su tiempo de test la próxima semana en Valencia en media jornada como castigo deportivo.

RBR ya fue penalizado en 2022 | Red Bull Content Pool

Tras ello, ahora son Honda y Alpine los que también han visto tocados sus bolsillos al no haber cumplido con la normativa financiera vigente en la actualidad para los motoristas del Campeonato del Mundo de Fórmula 1. Según se dio a conocer este martes, la firma nipona tendrá que abonar un montante total de 555.000 euros, mientras que los de Dieppe harán lo propio con la multa de 370.000 euros después de que en ambos casos se les haya considerado que habían cometido errores con el procedimiento.

Ninguno de los dos suministradores de motores por tanto ha infringido el techo presupuestario, pero sí que se ha considerado que en el caso de Alpine la documentación fue entregada fuera de plazo, mientras que en HRC se estimó que la documentación no contaba con la precisión solicitada y que los cálculos de costes que se habían incluido eran incorrectos o que algunos de ellos habían sido excluidos. No se ha considerado que haya ninguna evidencia para decir que ninguno de los dos haya buscado u obtenido “alguna ventaja indebida” como resultado de no haber respetado la normativa.

De esta forma, ninguno de los dos verá cómo recae sobre ellos una sanción deportiva o una reducción de tiempo de trabajo disponible como era el caso de Jaguar y Nissan en la Fórmula E, pero sí tendrán que afrontar las penalizaciones económicas. Ambas entidades han firmado el conocido como Acuerdo de Infracción Aceptada después de haber colaborado en todo momento durante el proceso para esclarecer la situación.