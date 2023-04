Checo Pérez aprovecha el error de Red Bull con Verstappen para lograr el doblete

Gran Premio de Azerbaiyán poco accidentado para las carreras que habitualmente nos ha dejado el circuito urbano de Bakú. Se dieron dos abandonos, e incluso no faltaba la tradicional cita con el coche de seguridad, pero la carrera nos dejaría un ganador inesperado si nos basábamos en la más que evidente superioridad de las Red Bull y teniendo en cuenta que Max Verstappen partía por delante de Checo Pérez en la parrilla. El plan fue ajustándose a cómo avanzaban los acontecimientos, con una Aston Martin que se recuperaba después de los problemas con el DRS que habían tenido en las dos jornadas previas, mientras que Ferrari, competitivo a una vuelta, fue incapaz de conseguir el primer triunfo del año.

Salida muy limpia para un circuito en el que la curva 1 suele suponer todo un embudo cada vez que dos monoplazas se emparejan. Tal y como se pudo ver en la carrera del sábado de Fórmula 2, si entran dos coches a la par, uno de los dos no pasa, algo que los pilotos de Fórmula 1 parecían tener mucho más interiorizado al menos en la arrancada. De esta forma, Charles Leclerc controlaba la primera posición durante los primeros giros, aunque el Ferrari sería víctima una vez más del gran poder de DRS que tiene el Red Bull, capaz de superar Verstappen al monegasco cuando apenas se llevaban completadas cuatro vueltas.

Verstappen trató de dar caza a Pérez tras la parada | Red Bull Racing

Parecía que la carrera iba a entrar en un valle, pero las paradas no se iban a hacer esperar, con pilotos de la segunda mitad de parrilla ya entrando en las primeras vueltas a cambiar las gomas, mientras que Lewis Hamilton, atosigado por los Aston Martin, también había comenzado a entregar la cuchara debido al maltrato que estaba sufriendo sus neumáticos. Sería el momento en el que se daba la clave que cambiaría la carrera.

Nyck De Vries se ceñía demasiado a un muro interior en una de las pocas curvas de izquierdas que hay en el sector intermedio. El neerlandés dañaba la dirección y no podría tomar la siguiente curva de derechas, dejando el AlphaTauri parado en la pista y obligando a dirección de carrera a sacar el Coche de Seguridad para poder retirarlo. A Red Bull le podían las prisas y antes de que dirección tomara dicha decisión, ellos ya habían llamado al líder de carrera, Max Verstappen a parar en boxes, mientras que Checo Pérez, que ya estaba pegado a la trasera de su compañero se mantenía en pista.

Carlos Sainz salvó un quinto puesto muy valioso | Ferrari

El pequeño periodo de Virtual Safety Car previo a la aparición del SC puso los cimientos para que se produjera el cambio en el liderato, con Checo y Leclerc adelantando a un Verstappen que había quedado completamente expuesto. Mientras tanto, George Russell, que no había conseguido acercarse a Lance Stroll, adelantaba al canadiense en la frenada de la entrada a la calle de boxes, un movimiento que sería investigado por los comisarios, así como un posible unsafe reléase de Checo Pérez que podría haber perjudicado al piloto monegasco de Ferrari.

La relanzada volvería a ser muy limpia, todo ello a pesar de que el grueso de los 19 coches que quedaban en carrera salía con el compuesto duro, un neumático mucho más difícil de poner en temperatura en un circuito como el de Bakú. Max Verstappen no quería dejar escapar la victoria, por lo que no tardó mucho en desembarazarse con suma facilidad de un Leclerc que no pudo aguantar ni tan siquiera a llegar a la recta de meta y allí ya sí se ajusticiado por el DRS del RB19.

Alonso se sobrepuso a los problemas con el DRS | Aston Martin

El bicampeón del mundo se iba en persecución de su compañero, mientras que Fernando Alonso superaba a Carlos Sainz precisamente en la misma curva en la que se había quedado parado De Vries. Stroll a su vez consiguió devolverle la jugada a Russell, pasando en este punto a batallar con Lewis Hamilton por tratar de seguir la estela de los dos pilotos españoles. El piloto norteamericano de Aston Martin se había repuesto también de un toque con el muro interior que había acabado con la carrera del de AlphaTauri, pero empezaría a ‘sobreconducir’ en su intención de defenderse de Lewis Hamilton.

Prácticamente después de que se compartiera el mensaje de Fernando Alonso haciendo labor de equipo (en las primeras vueltas Stroll dijo por radio que no atacaría al asturiano, mientras que antes del ecuador, Alonso le dijo al equipo que le dijeran a Lance el reparto de frenada para ayudarle), Stroll se iba largo en la entrada a la recta principal y esto lo dejaba completamente a merced de la llegada de Lewis Hamilton para ponerse sexto y acercarse a Carlos Sainz.

Lewis Hamilton atosigó a Carlos Sainz hasta el final | Mercedes-AMG F1

A partir de aquí sí que la carrera entraría en una fase de calma, sin cambios en las primeras posiciones, con Verstappen manteniéndose siempre cerca de Pérez y con Alonso también marcando de cerca a Leclerc y distanciándose a su vez del otro Ferrari, el de Carlos Sainz, incapaz de seguir el ritmo de los de delante y sabiendo que este fin de semana era para cerrar un Top5 y sumar puntos más allá de buscar posiciones mayores. El madrileño, sin confianza en el coche desde el viernes, consiguió ‘salvar los muebles’, especialmente porque Leclerc, que se mostró significativamente más rápido que Carlos a una vuelta, sólo ha sido capaz de terminar dos posiciones por delante.

Doblete de los Red Bull y doblete particular para un Checo Pérez (sexto triunfo de su carrera deportiva y la constatación de que Bakú se le da muy bien al mexicano) que ya ganó el sábado la carrera al sprint. Junto a los dos RB19 en el podio se encontraba Leclerc, con Fernando Alonso y Carlos Sainz completando el Top5 (se cortaba la racha de podios del asturiano después de haberlo logrado en Bahréin, Arabia Saudí y Australia), con el de Ferrari entrando a meta presionado por un Lewis Hamilton que pagó la falta de velocidad punta del Mercedes, algo que ya se vio cuando adelantó a Lance Stroll.

Lance Stroll terminaba séptimo, por delante de un George Russell que entraba a boxes en los instantes finales para llevarse el punto extra de la vuelta rápida y arrebatárselo de paso a un Max Verstappen con el que ha tenido una gran confrontación este sábado. Lando Norris y Yuki Tsunoda conseguían los otros dos puestos en las posiciones de podio. McLaren revivía en un fin de semana en el que Piastri terminaba undécimo a pesar de tener algunos problemas de salud. La carrera terminaba además con susto, con Ocon haciendo una parada tardía y encontrándose con un grupo de personas a la entrada del pit-lane que pudo terminar en tragedia.

Clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán 2023: