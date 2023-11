Sébastien Buemi, Brendon Hartley y Ryo Hirakawa ganan el WEC con Toyota

Las 8 Horas de Bahréin han supuesto el final de la temporada del Campeonato del Mundo de Resistencia y lo ha hecho con el resultado más que previsible de la victoria de Toyota GAZOO Racing, decidiendo a su vez el trío de pilotos que se ha coronado campeón intercontinental. Pero era también una jornada para decir adiós. Se trataba de la última carrera oficial en la que iban a estar presentes los GTE, los cuales dejarán paso a partir de 2024 a los nuevos GT3 que conformarán su propia categoría, mientras que los LMP2 también abandonan su presencia en el WEC como inscripciones permanentes para únicamente estar en las 24 Horas de Le Mans.

No hubo que esperar a ver completar los 480 minutos de la prueba bahreiní para poder conocer el quién era el principal candidato para llevarse el WEC 2024. Un toque en la primera curva entre el desbocado Cadillac y el Toyota GR010 Hybrid LMH con el dorsal #7 pilotado por Mike Conway en la salida, dejó al segundo de los prototipos de la firma nipona hundido en la general y obligado a hacer un sobreesfuerzo para remontar. Lo lograrían, y en poco más de una hora ya volvía a estar instalado en las primeras plazas, pero para entonces, su coche gemelo ya tenía una importante ventaja de casi un minuto.

Miguel Molina subió al podio con el Ferrari #50 | Ferrari

Esta brecha se encargarían de gestionar Brendon Hartley, Ryo Hirakawa y Sébastien Buemi, sabiendo que si no cometían algún error o sufrían algún problema de fiabilidad, no sólo la victoria en las 8 Horas de Bahréin estaba en el bolsillo, sino que también renovar el título Mundial que ya consiguieron el año pasado. No hubo sorpresas y aunque amargo por haberse negado el mano a mano entre los dos GR010, el resultado era el esperado después de haber dominado toda la temporada Toyota GAZOO Racing y haber obtenido seis de siete triunfos. El que falta es el que más duele, el de las 24 Horas de Le Mans, que cayeron en favor de Ferrari después de un discutido y no programado cambio en el BoP previo a la ronda gala.

Por tanto, Pechito López, Kamui Kobayashi y Conway se quedaron finalmente sin premio mientras participaban en la celebración de sus compañeros y en este doblete final para Toyota en 2023, con el Ferrari #50 en el que se encuadra Miguel Molina junto a Nicklas Nielsen y Antonio Fuoco terminó por llevarse el tercer puesto en el Circuito de Sakhir después de una intensa pelea con el Porsche 963 LMDh de JOTA y tras un intercambio de pintura con el otro Ferrari oficial, el #51, con el que tuvieron sus más y sus menos en una confrontación que tuvo incluso alguna que otra salida de pista en medio del fragor de la batalla.

Primer triunfo en GTE-Am para las Iron Dames | Porsche

Completaron el Top5 precisamente el Porsche privado del equipo británico, así como el oficial de Penske, el #6, que llegó en quinta posición después de hacer una carrera muy regular, sin gran protagonismo, pero también sin errores. En LMP2, el doblete en este caso correspondió al equipo belga WRT, estructura que se encargará a partir de 2024 de los BMW LMDh que participarán en el WEC. El ganador final fue el coche #41, el pilotado por Robert Kubica, Rui Andrade y Louis Deletraz, mientras que Albert Costa consiguió la sexta plaza con el Inter Europol con Fabio Scherer y Jakub Smiechowski, algo que le valía para ser subcampeón mundial en un año de ensueño para el equipo polaco que tuvo como broche dorado el triunfo de clase en Le Mans.

Jornada también de muchas emociones para el Porsche 911 RSR GTE de Iron Dames y su peculiar color rosa. Sarah Bovy, Michelle Gatting y Rahel Frey conseguían cerrar la temporada consiguiendo la primera victoria para una alineación 100% fémina, aprovechando al máximo las oportunidades que les dio la carrera y sin tener errores durante las ocho horas. La caída del Porsche número 60 de Iron Lynx les abrió la puerta de un triunfo que ya es parte de la historia de la disciplina. El español Alex Riberas terminó en el podio, tercero, con el Aston Martin Vantage GTE de Heart of Racing.

Un nuevo horizonte para el Mundial de Resistencia:

Alpine competirá en 2024 con dos A424 | Alpine

La temporada 2024 será especialmente emocionante para el WEC a pesar de tratarse del año después de haber vivido la edición del centenario de las 24 Horas de Le Mans y la ya anunciada marcha de la Scuderia Cameron Glickenhaus. Los equipos tienen hasta el próximo 20 de noviembre para inscribirse, por lo que no se descartan sorpresas de última hora. Aunque habrá que esperar hasta ese día para hablar de la lista final de participantes con entrada permanente, ya se puede adelantar que habrá grandes incorporaciones, entre ellas los nuevos LMDh de Lamborghini y de Alpine, así como el BMW, el cual ya está compitiendo este año dentro del IMSA y que saltará el charco en 2024 de la mano de WRT.

Precisamente el equipo belga probará este domingo al nueve veces Campeón del Mundo de Motociclismo, Valentino Rossi, en este caso en un LMP2 en el test de Rookies que se celebra en Bahréin con vistas a que el italiano pueda en un futuro subirse al coche de la categoría reina. Los responsables de WRT ya le garantizaron a il dottore la oportunidad de probar el BMW de la clase Hypercar, por lo que se plantean unos meses ajetreados para un Rossi que en principio debería seguir compitiendo el año que viene dentro de GT’s.

BMW y WRT se preparan también para la próxima temporada | BMW Group

No son los únicos nombres ilustres que se están barajando. Alpine probó a Mick Schumacher hace algunas semanas en el Circuito de Jerez a petición del germano, mientras que otro teutón exFórmula 1 como Sebastian Vettel también parece estar estudiando una vuelta a la competición. Jenson Button está muy relacionado con uno de los Porsche, mientras que Robert Kubica también quiere dar el salto desde LMP2 a la lucha por la victoria absoluta y ambos podrían compartir techo dentro de la estructura de Hertz JOTA que aspira a tener dos 963 LMDh en 2024. Jack Doohan, Victor Martins, Robert Shwartzman o el heredero de la casa Habsburgo-Lorena, Ferdinand Habsburg, también han sido algunos de los nombres que se han barajado en este particular Silly Season.

También se espera una gran revolución en los coches. Con la categoría LMP2 desapareciendo de las parrillas regulares, se espera una avalancha de vehículos Hypercar, tanto bajo la normativa LMH como la LMDh/GTP. A la espera de Aston Martin, cuya entrada se ha confirmado para 2025, se espera que el WEC 2024 siga sumando refuerzos, e incluso Ferrari está estudiando la posibilidad de tener un tercer 499P LMH en liza. Peugeot ya ha confirmado estar trabajando en una evolución del 9X8 LMH, Toyota también espera cambios importantes en el GR010 o incluso una nueva homologación. La era de oro moderna de la resistencia no acabó el domingo 11 de junio de 2023.