El 'BoP' anti Red Bull que algunos proponen: ¿Sería viable en Fórmula 1?

Que Red Bull domina la actual Fórmula 1 con puño de hierro no es ninguna novedad. De las últimas 19 carreras disputadas, los austríacos han conseguido la victoria en 18 de ellas. Siendo George Russell en Brasil el único en conseguir sacar de la primera posición del podio a los de las bebidas energéticas. Un hecho que está convirtiendo a la máxima competición del automovilismo en algo monótono.

No es algo inusual ver estos dominios en Fórmula 1. Mercedes también tu su época de esplendor de 2014 a 2021, incluso Ferrari con los cinco mundiales consecutivos de Michael Schumacher. Pese a ello jamás se ha recurrido a ninguna medida que busque igualar la parrilla. ¿Por qué se iba a hacer ahora? Más aún si tenemos en cuenta que la competición atraviesa su mejor momento en cuota de audiencia.

Red Bull celebrando en el GP de Canadá | Red Bull Racing

¿Qué es un BoP?

Pero, ¿qué es un BoP? Este mecanismo proviene de las siglas de 'Balance of Performance', con este sistema se intenta igualar las prestaciones de los monoplazas. Algo que en F1 se busca hacer en cierta medida con las horas destinadas al túnel de viento. Unas horas del túnel del viento que se reparten en función de la posición obtenida en el campeonato de constructores.

Pese a esta norma, la distancia de Red Bull con el resto de los equipos sigue siendo grande y, salvo una mejora importante de Aston Martin o Mercedes, se prevé una temporada monótona. Al menos hasta que el equipo de Christian Horner decida invertir todo el presupuesto que les quede para el coche del año que viene. Eso sí, con el campeonato de pilotos y constructores en el bolsillo.

Este 'Balance of Performance' es una medida utilizada en el WEC, campeonato de resistencia automovilístico. Los mecanismos de actuación definen una potencia, un peso, la velocidad a la que se puede activar el sistema híbrido y una energía por 'stint' a medida de cada caso.

Ferrari en las 24 horas de Le Mans | Ferrari

Domenicali no piensa frenar el dominio de Red Bull

Stefano Domenicali considera que frenar a Red Bull solo por ser más más rápido que sus rivales sería injusto. El presidente de la Fórmula 1 recuerda que la esencia de la competición se basa en la meritocracia y no se debe perjudicar al equipo que mejor trabajo ha hecho. Únicamente con el objetivo de igualar más la parrilla.

"No es justo hablar de parar a Red Bull, no queremos que nos vean como una categoría que manipula. No es lo correcto y no me gusta en absoluto este tipo de ideas. Ellos han hecho un muy buen trabajo y esto es meritocracia, hay que reconocerlo. Lo mejor es mantener la normativa como está y permitir al resto que les den caza", sentenciaba el italiano en el podcast Beyond The Grid.