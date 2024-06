Alpine recupera a una de las claves en los títulos de Schumacher y de Alonso

Rumoreado durante los últimos meses, ya se ha hecho oficial. Flavio Briatore pasará a ser de nuevo integrante del paddock del Campeonato del Mundo de Fórmula 1 después de anunciar Alpine la decisión de nombrarle como asesor ejecutivo de la escudería con sede en Enstone, trabajando prácticamente como mano derecha del CEO del Grupo Renault, Luca de Meo, en lo que es otro movimiento en la ya profunda reestructuración a la que se está sometiendo el equipo.

En el escueto comunicado lanzado por Alpine en la mañana del viernes previa al inicio del fin de semana del Gran Premio de España 2024 se resumían algunas de sus funciones a partir de ahora para la estructura dirigida por Bruno Famin: “Briatore se centrará predominantemente en áreas de alto nivel del equipo, que incluyen: buscar los mejores talentos y brindar información sobre el mercado de pilotos, desafiar el proyecto existente evaluando la estructura actual y asesorando sobre algunos asuntos estratégicos dentro del deporte”.

Su fichaje no es casualidad, con su presencia, el equipo Benetton primero y después el de Renault, consiguieron alzarse con cuatro coronas gracias a los bicampeonatos de Michael Schumacher y Fernando Alonso. No es para menos, el equipo necesita recuperar las prestaciones del pasado después de un año 2023 en el que en lugar de dar un paso hacia delante y empezar a luchar de forma regular por la zona de podio, se vieron completamente superados por Aston Martin, viéndose relegados incluso fuera del Top5 en el apartado de constructores.

La temporada 2024 no empezó mucho mejor, con el alpine A524 mostrando carencias en muchos apartados, luchando por escapar del farolillo rojo y por intentar entrar en Q2 en cada clasificación con un monoplaza que estaba muy lejos de estar optimizado, especialmente en cuanto a su cercanía al límite del peso mínimo. La polémica por lo sucedido en Mónaco, la no renovación de Esteban Ocon, o el doble abandono en las 24 Horas de Le Mans (a pesar de una gran clasificación), han llevado a que el equipo Alpine se haya situado en el foco mediático no precisamente por los éxitos cosechados en esta última parte de su participación en los campeonatos deportivos.

En los últimos años, la escudería anglo-francesa ha visto ‘desfilar’ por la puerta de salida nombres tanto importantes como los de Cyril Abiteboul, o los del director ejecutivo Laurent Rossi y el Team Principal, Otmar Szafnauer. A ellos se sumaron también multitud de cambios en la parte técnica, donde Pat Fry, diseñador jefe o el director del departamento de ingeniería Allan Permane fueron despedidos a finales de 2023. Tras ellos, ya comenzado 2024 su director técnico, Matt Harman y del jefe de aerodinamistas, Dirk de Beer, dimitieron, añadiéndose sus nombres a las listas en las que también se encontraban Bob Bell y Davide Brivio. La última gran salida se produjo hace apenas un mes, con la marcha del jefe de operaciones Rob White.

Ahora, la llegada del multimillonario de 74 años cierra un círculo que empezó a trazarse en 2008, cuando Nelsinho Piquet se iba al muro del Circuito de Singapur al parecer de forma deliberada para favorecer a Fernando Alonso, el cual consiguió la primera de sus dos victorias con el R28 aquel año en el trazado urbano nocturno gracias en parte a la aparición del coche de seguridad. La FIA consideró a Briatore artífice de esta estratagema, por lo que lo castigó sancionándole de por vida a no estar presente en ninguna de las competiciones FIA del motor. Posteriormente, los tribunales redujeron la pena y desde hace ya algún tiempo ha sido una tónica habitual verle de nuevo por el paddock, seguramente gestando ese fichaje que ahora ya se ha concretado.