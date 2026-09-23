Ahora

Juegos ONCE

Triplex de la ONCE hoy | Premios de los sorteos de hoy, miércoles 23 de septiembre de 2026

Comprueba en laSexta.com los resultados de los cinco sorteos diarios del Triplex de la ONCE del miércoles 23 de septiembre de 2026.

Estas son las cinco combinaciones ganadoras de los sorteos del Triplex de la ONCE del miércoles Estas son las cinco combinaciones ganadoras de los sorteos del Triplex de la ONCE del miércoleslaSexta

Para este miércoles 23 de septiembre de 2026, los resultados de los cinco sorteos diarios del Triplex son:

  • Primer sorteo (10:00h): pendiente de sorteo
  • Segundo sorteo (12:00h): pendiente de sorteo
  • Tercer sorteo (14:00h): pendiente de sorteo
  • Cuarto sorteo (17:00h): pendiente de sorteo
  • Quinto sorteo (21:15h): pendiente de sorteo

Además de estos, también puedes revisar los resultados del Super Once.

_______

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Las 6 de laSexta

  1. Ceuta se blinda ante la amenaza de una nueva entrada masiva en la ciudad coincidiendo con las elecciones en Marruecos
  2. Trump y Delcy Rodríguez se reúnen por primera vez en un "histórico" encuentro en Nueva York
  3. La Policía rodea la casa de Maricarmen entre momentos de tensión y primeros desalojos de los acampados
  4. La capacidad de refinado en España como clave frente a la escasez de petróleo tras extenderse la crisis de Ormuz
  5. Expediente disciplinario abierto al juez que investiga al exDAO por decir que las mujeres "lavan el coco" a sus hijos contra sus padres
  6. Alerta Borg: la nueva moda entre universitarios de EEUU para emborracharse con alcohol, cafeína y electrolitos