Triplex de la ONCE de hoy (domingo) | Comprueba los premios de los sorteos del 13 de julio de 2025

Últimos cinco sorteos del Triplex de la ONCE de esta semana de julio. Comprueba aquí si te ha tocado alguno de los premios que reparte este juego diario.

Último día de la semana y con él, últimos cinco sorteos del Triplex de la ONCE. Con los de hoy, domingo 12 de julio de 2025, se completan los 35 sorteos semanales de esta lotería de la ONCE que, igual que el Super Once, se celebra todos los días de la semana. Con un premio máximo de 150 euros, estos son los cinco números de tres dígitos que reparten suerte este domingo:

Primer sorteo: 6 6 4

Segundo sorteo: 918

Tercer sorteo: 343

Cuarto sorteo: 451

Quinto sorteo: pendiente de sorteo

Los cinco sorteos del Triplex (y los del Super Once) se celebran siempre a la misma hora: el primero, a las 10:00h, y se van sucediendo a las 12:00h, a las 14:00h y a las 17:00h hasta que, sobre las 21:15h, se anuncia el último número ganador de la jornada. Sobre esta hora la ONCE anuncia también el último premiado del Super Once de la jornada, pero también el número ganador del último Sueldazo del Fin de Semana, un sorteo que se celebra únicamente sábados y domingos.

En lo que respecta al resto de sorteos de los domingos, sumamos la última Bonoloto de la semana, que también se celebra a diario, y el Gordo de La Primitiva, un sorteo de Loterías y Apuestas del Estado que se desarrolla únicamente los domingos. Aquí puedes consultar todos los números que han repartido premios en el Triplex de la ONCE esta semana:

