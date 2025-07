Comprueba los sorteos del Triplex de la ONCE de hoy, viernes 11 de julio de 2025

Según avanza la semana, crece el cansancio, pero ya a las puertas del fin de semana, ¿quién no se ilusiona? El viernes es, para muchos, el mejor día de la semana: comienza al fin el tiempo de disfrute —no para los que trabajan en fines de semana, claro—. Pero para cualquiera, independientemente de su situación, es una oportunidad más para llevarse al bolsillo un pequeño pellizquito de dinero en alguno de los cinco sorteos diarios que la ONCE organiza del Triplex.

Este juego, que se celebra los siete días de la semana y los doce meses del año (incluidos festivos), se desarrolla desde las 10:00h hasta las 21:15h, de la mano del del Super Once, para repartir pequeñas píldoras de dinero en forma de premios de hasta 150 euros. Los números premiados que se llevan este premio en los sorteos del viernes 11 de julio de 2025 son los siguientes:

Sorteo 1 (10:00h) - Pendiente de sorteo

Sorteo 2 (12:00h) - Pendiente de sorteo

Sorteo 3 (14:00h) - Pendiente de sorteo

Sorteo 4 (17:00h) - Pendiente de sorteo

Sorteo 5 (21:15h) - Pendiente de sorteo

Y es que aunque sea un premio pequeño, también hace cierta ilusión. Y lo que es más, hace ilusión varias veces al día. El Triplex de la ONCE es de los juegos más recientes de la organización, aunque ya hace unos años que se creó, en 2016. Es, además, de los más sencillos sino el más simple: en cada sorteo se extrae una combinación de tres dígitos. En función de la cantidad de números que se acierten (y de su orden) el premio es mayor o menor.

El premio máximo del Triplex de la ONCE es, como ya hemos dicho, de 150 euros: para esto es necesario acertar los tres dígitos y tenerlos en el mismo orden en el que se han extraído en el sorteo. Si se tienen los tres números pero en orden distinto, el premio se reduce a 10 euros. La ONCE, además, reparte 2 euros a los boletos que tengan las dos primeras cifras o las dos últimas y en el caso de que sólo coincida la primera o la última, el jugador se lleva el 'reintegro', es decir, se le devuelven los 50 céntimos apostados.

Además del Triplex (y del Super Once), la ONCE cada viernes celebra su sorteo especial y único del día, el del Cuponazo: es la versión del último día de semana del Cupón Diario, que sólo se desarrolla de lunes a jueves. Y aunque no es un sorteo 'suyo' como tal, también la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) anuncia cada viernes los números del sorteo del Eurojackpot, otra lotería europea que, al estilo del Euromillones, se juega en varios países.

