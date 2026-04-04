Ahora

Juegos ONCE

ONCE en Semana Santa | Resultados de los sorteos del Sábado Santo, 4 de abril de 2026

Comprueba en laSexta.com los resultados de los cinco sorteos diarios del Triplex de la ONCE del sábado 4 de abril de 2026.

Consulta en laSexta.com los cinco números premiados de los sorteos diarios del Triplex de la ONCE de hoy, sábadoConsulta en laSexta.com los cinco números premiados de los sorteos diarios del Triplex de la ONCE de hoy, sábadolaSexta

Para este Sábado Santo, 4 de abril de 2026, los resultados de los cinco sorteos diarios del Triplex son:

  • Primer sorteo (10:00h): 742
  • Segundo sorteo (12:00h): 740
  • Tercer sorteo (14:00h): 523
  • Cuarto sorteo (17:00h): 635
  • Quinto sorteo (21:15h): 851

Además de estos, también puedes revisar los resultados del Super Once.

*Sigue a laSexta en Google: la actualidad y el mejor contenido aquí.

_______

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Las 6 de laSexta

  1. De la ira a la diplomacia en minutos: Trump llama "malditos locos" a los líderes de Irán, pero ve factible un pacto este lunes
  2. Desde Bárcenas y la Kitchen hasta Ábalos y el caso Koldo: los fantasmas políticos del pasado que persiguen al PP y al PSOE
  3. Polémica por el Guernica: Ayuso tilda de "absurdas y catetas" las "pretensiones nacionalistas" de su traslado a Euskadi
  4. Durmiendo como "murciélagos" rumbo a la Luna: la Artemis II da otro paso hacia la historia a pesar de un nuevo fallo del inodoro
  5. El emérito vuelve a España: Juan Carlos I reaparece en los toros en La Maestranza de Sevilla
  6. La pesadilla de los inquilinos de un edificio que un fondo buitre quiere vender "al mejor postor": "Nos dijeron que en junio entregásemos las llaves"