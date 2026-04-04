ONCE en Semana Santa | Resultados de los sorteos del Sábado Santo, 4 de abril de 2026

Consulta en laSexta.com los cinco números premiados de los sorteos diarios del Triplex de la ONCE de hoy, sábado

Comprueba en laSexta.com los resultados de los cinco sorteos diarios del Triplex de la ONCE del sábado 4 de abril de 2026.

Para este Sábado Santo, 4 de abril de 2026, los resultados de los cinco sorteos diarios del Triplex son:

Primer sorteo (10:00h): 742

Segundo sorteo (12:00h): 740

Tercer sorteo (14:00h): 523

Cuarto sorteo (17:00h): 635

Quinto sorteo (21:15h): 851

Además de estos, también puedes revisar los resultados del Super Once.

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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).