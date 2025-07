Super Once (viernes) | Comprueba los premios de los cinco sorteos de hoy, 11 de julio de 2025

Juegos ONCE | Comprueba los resultados de los cinco sorteos diarios del Super 11 de la ONCE del viernes

Los cinco sorteos del Super Once de este viernes no son los últimos, aún faltan otros dos días. Comprueba los números que salen el viernes 11 de julio de 2025 para ver si te han tocado.

Dicen que el viernes es el único día en que hasta el jefe sonríe. Quizás sí o quizás no, pero quien sí va a sonreír este viernes es al que le toque alguno de los cinco premios que reparte el Super Once este 11 de julio de 2025. No, no es un día especial, pero cada día este juego de la ONCE pone en juego un premio de hasta un millón de euros (además de otros más pequeñitos) cinco veces, una por cada sorteo que celebra. Estas son las combinaciones ganadoras de los sorteos de este viernes:

Super Once 1: pendiente de sorteo

Super Once 2: pendiente de sorteo

Super Once 3: pendiente de sorteo

Super Once 4: pendiente de sorteo

Super Once 5: pendiente de sorteo

Estos cinco sorteos se celebran a la vez (sí, a las mismas horas) que los cinco sorteos diarios del Triplex, por lo que los resultados se van conociendo más o menos a la par. Hasta por la noche, estas son las únicas loterías que tienen lugar prácticamente cada día (salvo el sábado): a partir de las 21:00h es cuando se van conociendo los números premiados de otros sorteos.

En el caso del viernes, la ONCE anuncia el ganador del Cuponazo (la versión de viernes del Cupón Diario) y también los premios del Eurojackpot, que aunque no son un sorteo de la ONCE, es esta organización la que lo gestiona en España. En lo que se refiere a otros sorteos, también sobre esta hora se conoce el número premiado del sorteo de la Bonoloto del viernes, así como el del Euromillones, otra lotería europea que, en este caso, está gestionada por SELAE.

Cómo jugar al Super 11 de la ONCE

Si tanto Triplex como Super Once son juegos rápidos y dinámicos, también se puede decir que son sencillos (quizás el Triplex más). Como siempre, hay una papeleta con una serie de números en juego: la cantidad de números que integran el boleto depende del jugador, siempre que sean al menos cinco y nunca más de 11. Siempre son números que van del 1 al 85. Además, hay que elegir cuánto dinero se apuesta por papeleta: entre 1 y 10 euros.

Una vez con esto, sólo hay que esperar a que la ONCE vaya extrayendo los premios: en cada sorteo se sacan 20 números; en función del número de aciertos y del dinero apostado se puede llegar a conseguir el premio de un millón de euros.

______

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).