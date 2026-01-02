Triplex de hoy: comprueba los 5 resultados del 2 de enero de 2026

El Triplex vuelve a extraer cinco números premiados en este segundo día del año nuevo. Conoce a continuación las cifras premiadas de los tres sorteos que se celebran el viernes.

Otro viernes más, ¡nuevos sorteos de Triplex! Tras conocer los resultados del Triplex del jueves, este viernes 2 de enero el sorteo de la ONCE vuelve a celebrar sus cinco sorteos diarios, como siempre, a las mismas horas de cada día: a las 10:00h, a las 12:00h, a las 14:00h, a las 17:00h y a las 21:15h.

Desde la celebración del primer sorteo del Triplex puedes ir consultando todos los números premiados de este viernes 2 de enero de 2025. Triplex y Super Once están patrocinados por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE):

Primer sorteo (10.00h): 931

Segundo sorteo (12.00h): 328

Tercer sorteo (14.00 h): pendiente de confirmación

Cuarto sorteo (17.00h): pendiente de confirmación

Quinto sorteo (21.15h): pendiente de confirmación

Premios del Triplex de la ONCE

El Triplex es uno de los juegos más 'jóvenes' de la ONCE. Nació hace siete años como una pequeña apuesta de 0,50 euros por una combinación de tres dígitos. La participación no puede tener más de cinco apuestas. Si bien el precio de la apuesta es bajo, lo es también el premio: el máximo premio del Triplex de la ONCE es de 150 euros, en función del número y orden de cifras acertadas:

Si se aciertan las tres cifras en el mismo orden: 150 euros

Si se aciertan las tres cifras, en diferente orden: 10 euros

Si se aciertan las dos primeras cifras, en el mismo orden: 2 euros

Si las dos primeras cifras coinciden con las dos últimas del premio, en el mismo orden: 2 euros

Si se acierta sólo la primera cifra: 1 euro

Si se acierta sólo la última cifra: 1 euro

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

