Super ONCE hoy | Comprobar resultados del sorteo del miércoles 18 de diciembre de 2024

En esta página puedes conocer los resultados de los sorteos de Super ONCE de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) que se han jugado el 18 de diciembre de 2024. Comprueba cuáles son los números ganadores del día, por si coinciden con los de tu participación.

Como cada día, se realizan los cinco sorteos diarios de Triplex y Super Once, dos de los juegos de la ONCE. El Super ONCE tiene cinco sorteos diarios, a las 10:00h, a las 12:00h, a las 14:00h, a las 17:00h y a las 21:00h. A partir del primer sorteo del Super ONCE, puedes consultar todos los números premiados en este miércoles 18 de diciembre de 2024.

Primer sorteo (10.00 horas): 11, 13, 15, 18, 20, 23, 29, 30, 32, 35, 37, 49, 50, 59, 65, 69, 72, 80, 81, 85.

Segundo sorteo (12.00 horas): 3, 5, 11, 12, 15, 20, 21, 28, 37, 45, 46, 52, 53, 58, 60, 64, 65, 66, 78, 85.

Tercer sorteo (14.00 horas): 8, 15, 17, 18, 21, 29, 30, 43, 46, 51, 52, 61, 66, 68, 69, 74, 76, 79, 82, 84.

Cuarto sorteo (17.00 horas): 05, 54, 30, 26, 62, 60, 74, 15, 52, 77, 04, 65, 73, 59, 25, 81, 44, 03, 51, 21.

Quinto sorteo (21.15 horas): pendiente de confirmación

Si los números que has apostado en este juego que realiza la Organización Nacional de Ciegos Españoles se encuentran en alguna de estas combinaciones, habrás conseguido uno de los premios que ofrece este sorteo. Puedes consultarlos todos en la página oficial de la ONCE.

El Super ONCE se juega cinco veces al día todos los días de la semana junto al Triplex. Las 20 extracciones de números del 1 al 50 se realizan a las 10.00, a las 12.00, a las 14:00, a las 17:00 y a las 21.15 horas, esta última junto al Cupón de la ONCE.

¿Qué premios puedo ganar en el Super ONCE?

Los premios dependen de la cantidad de dinero apostado en la participación, los números apostados y la cantidad de aciertos. El premio máximo que se puede conseguir es de 1 millón de euros por euro apostado si entre los 20 números se aciertan 11. Por tanto, si apostamos 10 euros (el máximo permitido) por esa apuesta, el juego nos premiará con 10 millones de euros.

Por otro lado, la cantidad de números apostados es determinante para el premio. Obtendremos mayor recompensa si acertamos cinco cifras apostadas de cinco que si acertamos cinco, pero jugamos ocho.

Juegos ONCE cuenta con otras loterías populares como el Cupón (de lunes a jueves), el Cuponazo (viernes), el Sueldazo (sábado y domingo) o el Eurojackpot (también en viernes), un sorteo similar a Euromillones con una probabilidad ligeramente mayor de acierto.

ADVERTENCIA: La web laSexta.com no es responsable en caso de que esta noticia contenga algún error u omisión. Se advierte a los usuarios que consulten laSexta.com que la única lista oficial válida del sorteo es la que hace pública la web de JuegosONCE.