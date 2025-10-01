Comprueba los 5 resultados del Super Once de hoy, miércoles 1 de octubre de 2025

Resultados de los sorteos diarios del Super 11 de la ONCE del miércoles

Entra en laSexta y descubre cuáles son los números ganadores, con resultados actualizados desde la mañana hasta la noche en los cinco sorteos del Super Once de este miércoles.

Este miércoles se celebra el tercer sorteo del Super Once de la semana. Después del sorteo del martes, la ONCE vuelve este miércoles con un nuevo juego, en el que se extraen cinco combinaciones diferentes ganadoras: a las 10:00h, a las 12:00h, a las 14:00h, a las 17:00h y a las 21:15h. Así, es a partir del primer sorteo cuando se pueden consultar en directo los números premiados del miércoles 1 de octubre de 2025.

Primer sorteo del Super Once (10:00h): 04 20 28 35 37 38 42 47 50 52 57 58 63 64 72 73 78 80 84 85

Segundo sorteo del Super Once (12:00h): pendiente de confirmación

Tercer sorteo del Super Once (14:00h): pendiente de confirmación

Cuarto sorteo del Super Once (17:00h): pendiente de confirmación

Quinto sorteo del Super Once (21:15h): pendiente de confirmación

Si los números que has apostado en este juego que realiza la Organización Nacional de Ciegos Españoles se encuentran en alguna de estas combinaciones, habrás conseguido uno de los premios que ofrece este sorteo. Puedes consultarlos todos en la página oficial de la ONCE.

El Super ONCE se juega cinco veces al día todos los días de la semana junto al Triplex. Las 20 extracciones de números del 1 al 50 se realizan a las 10.00, a las 12.00, a las 14:00, a las 17:00 y a las 21.15 horas, esta última junto al Cupón de la ONCE.

¿Qué premios puedo ganar en el Super ONCE?

Los premios dependen de la cantidad de dinero apostado en la participación, los números apostados y la cantidad de aciertos. El premio máximo que se puede conseguir es de 1 millón de euros por euro apostado si entre los 20 números se aciertan 25. Por tanto, si apostamos 10 euros (el máximo permitido) por esa apuesta, el juego nos premiará con 10 millones de euros.

Por otro lado, la cantidad de números apostados es determinante para el premio. Obtendremos mayor recompensa si acertamos cinco cifras apostadas de cinco que si acertamos cinco, pero jugamos ocho.

JuegosONCE cuenta con otras loterías populares como el Cupón (de lunes a jueves), el Cuponazo (viernes), el Sueldazo (sábado y domingo) o el Eurojackpot (también en viernes), un sorteo similar a Euromillones con una probabilidad ligeramente mayor de acierto.

ADVERTENCIA: La web laSexta.com no es responsable en caso de que esta noticia contenga algún error u omisión. Se advierte a los usuarios que consulten laSexta.com que la única lista oficial válida del sorteo es la que hace pública la web de JuegosONCE.