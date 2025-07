Los 5 sorteos del Super Once de hoy, domingo 13 de julio de 2025: números premiados

Con el domingo termina la semana y con ella, sus sorteos. Pero aún quedan los de esta jornada de 13 de julio de 2025. Desde las 10:00h, se van conociendo las combinaciones premiadas tanto del Super Once como del Triplex, los dos sorteos diarios de la ONCE. En el caso del Super Once, estas son las cinco combinaciones de 20 números de cada sorteo del domingo:

Primer sorteo del Super Once (10:00h): 03 06 11 17 26 27 30 35 41 49 51 60 65 67 70 73 75 76 77 79

Segundo sorteo del Super Once (12:00h): 02 06 07 10 11 17 18 20 25 27 28 31 33 38 43 45 50 65 73 77

Tercer sorteo del Super Once (14:00h): 01 02 06 13 20 21 24 27 30 32 33 41 44 47 49 51 64 70 79 84

Cuarto sorteo del Super Once (17:00h): 04 07 08 10 12 13 14 19 21 28 29 35 48 49 63 64 68 69 71 74

Quinto sorteo del Super Once (21:15h): pendiente de sorteo

Con estos cinco ya se completan los 35 sorteos del Super Once de esta semana, si bien no es el único sorteo de la ONCE que se organiza en domingo. Además de este y del Triplex, el domingo por la noche la ONCE da a conocer la combinación ganadora del último sorteo del Sueldazo del Fin de Semana, un sorteo que tiene lugar únicamente sábados y domingos.

En lo que a Loterías y Apuestas del Estado se refiere, puedes consultar en laSexta.com los números premiados del último sorteo de la Bonoloto de esta semana, así como el del Gordo de La Primitiva, que tiene lugar únicamente en domingo.

Aquí puedes ir consultando las cinco combinaciones premiadas de cada uno de los días de esta semana:

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).