Super Once de hoy: comprueba los 5 resultados del 2 de enero de 2026

La ONCE vuelve a celebrar cinco nuevos sorteos para su juego diario con sus combinaciones de números ganadores que podrás comprobar en laSexta.

Super Once del viernes | Comprueba los números premiados de cada sorteo de hoySuper Once del viernes | Comprueba los números premiados de cada sorteo de hoylaSexta

Este viernes se celebra el quinto sorteo del Super Once de la semana. Tras el sorteo del Super 11 del jueves, la ONCE vuelve con un nuevo juego, que dará cinco combinaciones diferentes ganadoras: a las 10:00h, a las 12:00h, a las 14:00h, a las 17:00h y a las 21:15h. Así, será a partir del primer sorteo cuando se puedan consultar en directo los números premiados del viernes 2 de enero de 2026.

  • Primer sorteo (10.00h): 05 08 14 17 26 31 33 38 40 46 47 50 55 59 62 64 68 76 80 83
  • Segundo sorteo (12.00h): pendiente de confirmación
  • Tercer sorteo (14.00 h): pendiente de confirmación
  • Cuarto sorteo (17.00h): pendiente de confirmación
  • Quinto sorteo (21.15h): pendiente de confirmación

El Super Once, como ocurre con el Triplex, es un sorteo que se celebra tres veces al día, de lunes a domingo. Para participar en este juego de la ONCE hay que hacerse una participación mínima de 1 euro. El premio al que se puede acceder es de hasta un millón de euros por cada euro apostado. Las instrucciones a tener en cuenta para jugar al Super Once son muy sencillas: hay que escoger entre cinco y once cifras de las 85 que hay disponibles.

Estos son los premios de Super Once

En cada extracción de Super Once, que son cinco cada día, se sacan un total de 20 bolas de las 85 disponibles, que conforman la combinación de 20 números ganadora. El premio de cada jugada depende realmente de los números que se hayan elegido, del importe de euros jugado y del número de aciertos obtenido. En cualquier caso, existe una limitación máxima para los premios por combinación:

  • 11 aciertos: un millón de euros
  • 10 aciertos: 50.000 euros
  • 9 aciertos: 1.000 euros
  • 8 aciertos: 100 euros
  • 7 aciertos: 20 euros
  • 6 aciertos: 5 euros
  • 5 aciertos: 2 euros
  • 4 aciertos: 1 euro

_______

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

