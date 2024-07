En el último día de la semana, tras las emociones de la Lotería Nacional de Vacaciones y La Primitiva de ayer, la jornada se presenta más tranquila, pero no exenta de posibles alegrías. Además de los inamovibles sorteos de Triplex y el Super Once que comienzan en unos minutos, por la noche habrá Sueldazo de la ONCE, Bonoloto y bote de 17,3 millones de euros en el Gordo de La Primitiva.