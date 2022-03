Hoy es un día señalado en los sorteos de la ONCE, pues esta noche se celebra el sorteo del Cupón Extra de la ONCE del Día del Padre. ¿Cómo seguir en directo el sorteo del Cupón Extra de la ONCE del Día del Padre?

Para todos aquellos ciudadanos que tengan un cupón del sorteo especial de hoy, deben saber que podrán seguir en directo la extracción de bolas desde la web de laSexta.com.

A través de este minuto a minuto iremos colocando las terminaciones ganadoras. También informaremos de los trámites burocráticos que hay que llevar a cabo si resultar ser ganador.

Mucha suerte a todos los participantes del sorteo de la ONCE de este sábado 19 de marzo de 2022.