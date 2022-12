La cuenta atrás para dar la bienvenida al Año Nuevo ha empezado y con ella la del sorteo de Navidad del Cupón Extra de Navidad de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). Ese evento que la ONCE lleva celebrando cada 1 de enero desde 2014, tras varios años de parón, y que reparte 47.977.500 euros en diferentes premios. El más especial de todos ellos es el de 400.000 euros. ¿Cuándo sabré si me ha tocado?

El sorteo de Navidad del Cupón Extra de Navidad de la ONCE se celebra el día 1 de enero de 2023 a las 11:00 de la mañana. Como ocurre con el resto de los sorteos de la entidad, también podrá seguirse en directo a través de su web. Pero, obviamente, sus premios son mayores a los que se suelen repartir en estos sorteos, como puedes comprobar en la siguiente lista:

75 premios de 400.000 euros a las cinco cifras del premio principal.

75 premios de 40.000 euros a las cinco cifras del primer premio adicional.

75 premios de 20.000 euros a las cinco cifras del segundo premio adicional.

11.250 premios de 100 euros a las cinco cifras de los terceros premios adicionales.

150 premios de 400 euros a las cinco cifras del número anterior y posterior del premio principal.

150 premios de 300 euros a las cinco cifras del número anterior y posterior del primer premio adicional.

150 premios de 200 euros a las cinco cifras del número anterior y posterior del segundo premio adicional.

675 premios de 500 euros a las cuatro últimas cifras del premio principal.

6.750 premios de 50 euros a las tres últimas cifras del premio principal.

7.425 premios de 50 euros a las tres últimas cifras del primer y segundo premio adicional.

67.500 premios de 20 euros a las dos últimas cifras del premio principal, del primer y segundo premio adicional.

675.000 premios de 10 euros a la última cifra del premio principal

Es más, la cantidad de premios es tal que hay un 12,16% de probabilidades de recibir como mínimo 10 euros por acertar un reintegro. Eso sí, para ello tiene que adquirir uno (o varios, ya según el presupuesto con el que cuentes este Año Nuevo) de los cupones de la ONCE. Las participaciones pueden comprarse hasta el día 31 de diciembre de 2022 a las 21:00 horas, a un precio de 10 euros el cupón. Pueden adquirirse en cualquier punto de venta de la Organización, o a través de su la web de JuegosONCE, mediante el registro de una cuenta virtual de manera totalmente gratuita.