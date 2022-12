El Extra de la ONCE de Navidad es un juego que se realizó por primera vez en 1981. Y este 2023 no va a ser menos. La Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) volverá a celebrar el Año Nuevo con uno de los sorteos más populares: el Cupón Extra de Navidad. En él se sortearán premios a la altura (o casi) del sorteo de la Lotería de Navidad del pasado 22 de diciembre. El juego reparte en total 47.977.500 euros, en diferentes categorías.

La primera de ellas será la de 400.000 euros a repartir a las 75 series de un mismo número de cinco cifras. Y no es el único. También se sorteará un primer premio de 40.000 euros, un segundo de 20.000 euros y 150 premios de 100 euros. Si quieres entrar dentro del sorteo deberás comprar uno de sus cupones antes del día 31 de diciembre de 2022 a las 21:00 horas. Pueden adquirirse en cualquier punto de venta de la Organización, o a través de su la web de JuegosONCE, mediante el registro de una cuenta virtual de manera totalmente gratuita. El sorteo tendrá lugar el próximo 1 de enero de 2023 a las 11:00 horas.

Premios menores del Cupón Extra de Navidad

También hay recompensa a las aproximaciones (número anterior y posterior) y de los números principales. En el primer caso, quedarían repartidas de la siguiente manera:

Al premio principal: 400 euros

Al primer premio adicional: 300 euros

Al segundo premio adicional: 200 euros

En cuanto a las terminaciones de los primeros premios, se reparten así: