¿Dónde han caído los 17 millones del sorteo de la ONCE del Día del Padre en 2025 y el resto de premios?

El sorteo extraordinario por el Día del Padre, organizado por la ONCE, tenía un premio especial de 17 millones de euros. A una sola persona. En este tipo de sorteos, no siempre se reparte el premio. En esta ocasión, sí se lo lleva alguien.

Los grandes premios de los sorteos levantan grandes expectativas. Es lo que ocurre cada año el 22 de diciembre, con la Lotería de Navidad, pero también en muchos otros sorteos extraordinarios. El 19 de marzo fue el día del Cupón Extra del Día del Padre, un sorteo extraordinario de los muchos que organiza la ONCE a lo largo del año. Los sorteos especiales tienen premios especiales, de cuantías mucho mayores que los de los sorteos ordinarios, y con una particularidad que los hace más llamativos: sólo puede haber un ganador.

Pero eso no quiere decir que tenga que haber un ganador. En otro tipo de sorteos, como ocurre en el Euromillones, cuando no hay un acertante de primera categoría el bote va aumentando; en el caso de los sorteos extraordinarios de la ONCE, si no hay ganador, el premio queda declarado desierto. Y es algo que se puede saber prácticamente al instante del sorteo.

Entonces, ¿qué ha pasado con el Cupón Extra del Día del Padre de la ONCE? El premio especial, de 17 millones de euros, se ha ido para el número 29491 y serie 016, y en esta ocasión sí se ha repartido. Concretamente se ha ido para una persona en Valencia, en un día que además era festivo en la comunidad y que celebraba el cierre de las Fallas.

El vendedor de la ONCE encargado de vender el cupón ha sido Vicente Barberá Balaguer, quien además ha vendido otros 19 cupones, agraciados con 40.000 euros cada uno. Con estos 20 cupones, Vicente ha repartido un total de 17.760.000 euros en una Valencia que ha dicho adiós a sus Fallas en el día grande, con la Mascletà. ¿Y dónde se han vendido los cupones? En los puntos de venta situados en la Avenida de Francia, junto a El Corte Inglés, en la Gran Vía y en la calle Juan Ramón Jiménez.

"Estoy más que emocionado", aseguró Barberá tras saber que ha dado el premio mayor. "Además, he estado unos días malo y esto es un regalazo. Espero que le haya tocado a quien más lo necesite y pueda disfrutarlo mucho. Tengo la sensación de que lo he vendido justo hoy, el Día del Padre y del sorteo, pero ha sido cupón a cupón ente mis clientes cercanos a El Corte Inglés, a la Gran Vía o a la calle Juan Ramón Jiménez".

Los otros premios del Día del Padre

El Sorteo Extraordinario del Día del Padre de la ONCE ha dejado premios importantes en varias localidades. Así, en Benifairó de la Valldigna (Valencia), José Vicente Torres Barber ha repartido 160.000 euros en cuatro cupones premiados con 40.000 euros cada uno.

En Portugalete (Vizcaya), se han repartido 400.000 euros en 10 cupones agraciados con 40.000 euros cada uno, comercializados por Silvia Rodríguez Díez. Y en Vilanova i la Geltrú (Barcelona) ha recibido otros 400.000 euros de manos de la vendedora María Elena Leiva Sánchez. A Canarias han ido 480.000 euros, en 12 cupones vendidos por Antonio González Santana, que ha repartido 400.000 euros en Arrecife; Aniceto de Jesús Santana Santana (40.000 euros en San Bartolomé de Tirajana), y Gema Victoria Armas Santana, con otros 40.000 euros, en La Laguna

Manuela Merlos Fernández ha dejado en Níjar (Almería) 400.000 euros. Daniel Fernández Delgado ha dado 40.000 euros en Fuente Vaqueros, la misma cantidad que ha dejado en Madrid la vendedora María Selena Daza Valverde. Otros 40.000 se van a Antequera (Granada) de manos de José Martínez Luque.

También han tenido mucha suerte otras personas que habían comprado boletos premiados (con 80.000 euros en total, concretamente) a través de la web de la ONCE, mientras que en Albolote (Granada), 'Miguel Ángel', uno de los establecimientos colaboradores con la ONCE, ha repartido 400.000 euros. En total, el Sorteo Extraordinario del Día del Padre de la ONCE ha repartido más de 20 millones de euros este 19 de marzo.