El Cupón Extra de Navidad de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) es el primer juego extraordinario de lotería importante del año. Se celebra a las 11:00 horas de la mañana del 1 de enero, y puede llegar a dar 400.000 euros a los 75 cupones con el número de cinco cifras premiado.

Los dueños de un cupón premiado tienen varios modos de reclamar el montante de su participación, que dependen de la vía por la que fue adquirido el boleto. Si el cupón fue adquirido a través de la web oficial de la organización, el ingreso se realiza en la cuenta virtual necesaria para la compra de cupones. Desde esta cuenta virtual es posible realizar una transferencia bancaria a una cuenta de la que el ganador sea titular.

Para aquellos que compraron el cupón a través de la red de vendedores oficiales de la ONCE o desde un punto de venta autorizado, hay dos posibilidades, dependiendo del importe del premio. Si es de 200 euros o inferior, se puede reclamar en cualquier oficina o punto de venta de la ONCE. Si es superior, será necesario acudir a un Centro ONCE o a una sucursal bancaria de las entidades autorizadas por la organización. Las empresas en las que se puede reclamar el premio son las siguientes:

Abanca

Banco Mare Nostrum

Caixabank Bankia

Correos

Banco Sabadell

Banco Santander

Premios del Extra de Navidad de la ONCE

Aparte del ya mentado premio principal de 400.000 euros, el Cupón Extra de la ONCE otorga otras recompensas muy deseadas por los jugadores: el primer premio adicional está dotado con 40.000 euros a los 75 poseedores del número ganador, mientras que el segundo adicional premia a los jugadores con 20.000 euros al cupón.

También hay 150 números premiados con 100 euros por el tercer premio adicional, y una serie de cantidades que se dan a las aproximaciones y terminaciones. Todas ellas las puedes consultar en nuestro artículo sobre los premios del Extra de Navidad de la ONCE.

Por otro lado, si eres uno de los ganadores, te interesará saber que solo el premio principal paga impuestos a la Agencia Tributaria. Para saber qué premios tributan y cuáles no, puedes acceder al artículo de laSexta.com sobre qué parte del premio se queda Hacienda.

El Extra de Navidad de la ONCE, en laSexta.com

Recuerda que puedes seguir el desarrollo del sorteo en laSexta.com, con toda la información importante del evento actualizada al minuto. También puedes consultar posteriormente los números ganadores en la misma web, junto a los datos más interesantes de la jornada.