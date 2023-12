Empieza una nueva semana y con ella, los primeros sorteos y juegos de azar. Como ocurre todos los lunes, Loterías y Apuestas del Estado organiza el sorteo de La Primitiva, que también se celebra los jueves y los sábados, y que tiene lugar a la misma hora que el resto de días, a las 21:40h. No es el único sorteo de Loterías y Apuestas; los lunes también hay EuroDreams y Bonoloto, además del Cupón Diario, el Triplex o el Super Once de la ONCE.

Al no haber acertantes de categoría especial en el último sorteo de La Primitiva, el del sábado, el bote para este lunes asciende a los 16,8 millones de euros. Los números premiados de este 11 de diciembre son los siguientes: pendientes de confirmación. El número complementario es el pendiente de confirmación y el reintegro es el pendiente de confirmación.

¿Cómo puedo jugar a La Primitiva?

La Primitiva se sortea tres veces a la semana: los lunes, jueves y sábados. La mecánica es sencilla: los participantes deben elegir una combinación de seis números entre el 1 y el 49. Quienes acierten esos seis números se consideran ganadores de primera categoría. Además, a los jugadores que acierten cinco de las seis cifras se les asigna un número complementario en su participación de forma aleatoria. De esta manera, los jugadores que aparte de adivinar estas cinco cifras acierten el complementario reciben la distinción de acertantes de segunda categoría.

Existen dos formas de jugar a La Primitiva: la opción 'Simple', que consiste en seleccionar entre una y ocho columnas con seis apuestas cada una, y la opción 'Múltiple', que permite marcar más de seis números en la primera columna. Por cada número que se añade en el modo 'Múltiple' se debe pagar una cantidad adicional.

¿Cuánto cuesta jugar a La Primitiva?

El precio para jugar a La Primitiva es de 1 euro por apuesta, más un euro adicional que se debe pagar por cada columna jugada y otro euro más si se marca la casilla del 'Joker'.

¿Qué es el 'Joker' de la Primitiva

Por otro lado, a La Primitiva se le asocia el sorteo de 'El Joker'. Para este juego se asigna a cada boleto jugado un número aleatorio de siete cifras. Aquellos participantes que tengan las siete cifras en el mismo orden en el que se han extraído reciben el primer premio, valorado en un millón de euros por acertante.

___

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).