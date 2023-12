Buenos días, amantes de las loterías.

Hoy es jueves, 21 de diciembre. Mañana se celebra el esperadísimo sorteo de la Lotería de Navidad, pero ojo, porque hoy también es día de sorteos. A las 10:00h se conocerán los resultados del primer sorteo de Super Once y Triplex, para dar, dos horas después, los siguientes. Luego, por la noche, muchos otros.

El Cupón Diario de la ONCE y la Bonoloto son de los clásicos diarios (bueno, el Cupón de la ONCE de lunes a jueves), pero hoy también se suma el sorteo de La Primitiva, con un bote de 24,5 millones, después de que no se registrara ningún ganador de primera categoría en La Primitiva del lunes.

También tiene lugar el sorteo europeo de EuroDreams y, por último, aunque no menos importante, el último sorteo ordinario antes de la Lotería de Navidad, un sorteo de Lotería Nacional dedicado, además, a una de las 'Sinsombrero'.