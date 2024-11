El Cupón Diario de la ONCEse juega por última vez esta semana a las 21:25h de esta noche. El sorteo se sustituye los viernes por el Cuponazo de la ONCE y los sábados y domingos por el Sueldazo de la ONCE, ambos en el mismo horario. Aunque los premios son diferentes, todos tienen un premio a un número de cinco cifras y otro a ese mismo número acompañado de una serie. En el caso del Cupón Diario, el primer premio es de 35.000 euros y el especial, de 500.000 euros.